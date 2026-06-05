Si bien el producto estrella de la firma son las bolsas “Superbag”, que representan el 60% de la participación en las ventas, la empresa se ha enfocado en diversificar su portafolio hacia otras categorías. (Foto: Difusión)
Si bien el producto estrella de la firma son las bolsas “Superbag”, que representan el 60% de la participación en las ventas, la empresa se ha enfocado en diversificar su portafolio hacia otras categorías. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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El conflicto en Medio Oriente ha disparado una crisis en la industria plástica al encarecer y restringir el suministro de materias primas, lo cual ha afectado a diversas empresas del sector. En ese contexto, Maluplast, fabricante peruano de bolsas plásticas habló sobre sus planes de negocio para este año y hacia dónde apunta la inversión de la empresa.

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