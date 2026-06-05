Rolando Rodríguez Cato, gerente comercial de la firma, señaló que la guerra cambió muchas previsiones que tenían para este año, ya que su producto principal que son las bolsas para basura se vio afectado por el incremento del costo del petróleo

“La subida del crudo ha impactado entre un 50% y 60% en el precio de algunos materiales que usamos. Pese a ello, hemos mantenido un crecimiento en ventas de cercano al doble dígito, de 9.7% aproximadamente”, refirió.

El ejecutivo mencionó que, de cara al cierre del 2026, la proyección es alcanzar un crecimiento en ventas cercano al 15%, aunque saben que el costo del crudo y el componente electoral son dos fuertes condicionantes para alcanzar este resultado.

Diversificación de portafolio

Si bien el producto estrella de la firma son las bolsas “Superbag”, que representan el 60% de la participación en las ventas, la empresa se ha enfocado en diversificar su portafolio hacia dos categorías: artículos de limpieza para el hogar y productos industriales.

“A través del desarrollo de marcas propias, hemos abierto el portafolio a diferentes categorías, como son escobas, paños, mopas, trapeadores, entre otros. Estamos en toda la categoría de productos para el limpieza en seco, lo que no incluye limpieza química”, dijo.

“Hemos invertido mucho en el desarrollo de productos. De hecho, para la segunda mitad del del año ”Superbag", que es nuestra marca, ya va a estar contando con cerca de 80 SKUs (stock keeping unit) para el mercado local", explicó.

En esa línea, el ejecutivo contó que si bien en términos generales el negocio ha crecido, la participación de las bolsas se ha reducido porque las otras líneas han entrado con fuerza al mercado.

Rolando Rodríguez Cato comentó que actualmente la firma tiene alrededor del 50% del market share en el canal moderno, específicamente en los grandes supermercados.

Planes de negocio

Por otro lado, dijo que para este año la firma está enfocada en el desarrollo de nuevos productos, maquinaria e implementación del local, lo cual representaría una inversión de alrededor de US$ 1 millón entre estos tres elementos.

“Gran parte de los nuevos desarrollos vienen por el lado de paños. Estamos tratando de ingresar al segmento de paños reutilizables, con mayor valor agregado y menor consumo de productos químicos”, destacó.

Otro producto al que están haciendo énfasis es a los guantes amarillos para cocina. La firma apunta a tener siete tipos de guantes diferenciados, los cuales “ya se desarrollaron y deberían estar llegando a tiendas para finales del tercer trimestre”, apuntó el ejecutivo.

“Lo que faltaría es este lanzamiento oficial en donde ya podrían estar disponibles para la la compra. Esto va a coincidir un poco con la renovación de nuestra página web, que está alineada al plan de comunicación que tenemos para las redes sociales”, agregó.

Aumento de la capacidad productiva

Rolando Rodríguez refirió que están trayendo tres máquinas nuevas, las cuales no solo incrementarían la capacidad de producción, sino que también ofrecerían una mayor flexibilidad en el desarrollo de productos nuevos con valor agregado.

El ejecutivo manifestó que estas maquinarias ya se pidieron y deberían estar llegando en octubre aproximadamente. "Con esas tres máquinas podríamos tener hasta un 35% más de capacidad productiva", refirió.

Cabe mencionar que, actualmente la empresa cuenta con dos plantas, una en Puente Piedra y la otra en Chilca. La primera se usa para la maquila y fabricación de productos de limpieza; mientras que la otra está funcionando como hub logístico. En conjunto, suman una capacidad de alrededor de 6,000 m2.

“La planta de Chilca, en un primer momento, va a estar operando como como un hub físico de almacenes. De hecho, se está llevando por etapas. En una segunda fase, se evaluará que otras partes del proceso productivo se pueden llevar a esta planta. Este proceso podría llevar un par de años”, explicó.

Rodríguez comentó que la idea es que la planta de Chilca vaya ganando protagonismo hasta que gran parte de las operaciones de producción y distribución se manejen desde allá, ya que la mayoría de los partners de la firma tienen sus almacenes en la misma zona.

Por otra parte, Rodríguez mencionó que algunos de sus competidores transnacionales han cerrado sus plantas de fabricación en el país, lo cual les da mayor flexibilidad en los tiempos de entrega. Dado esto, la empresa está enfocando su inversión en infraestructura y mejora de la capacidad productiva.

¿Miran otros mercados?

En cuánto a la internacionalización de productos, el ejecutivo señaló que, en una primera instancia, el plan es hacerse socios comerciales de empresas con las que ya trabajan actualmente y que tengan su par en países como Chile, Colombia, Brasil o Argentina.

No obstante, esta etapa de “exploración” se vio frenada un poco por la coyuntura internacional y los altos precios del petróleo, lo cual a echo que la empresa reordene sus prioridades.

“Queríamos reactivar esta intención a comienzos de año, pero estamos un poco atados de manos hasta que se establezca el precio del petróleo. Entonces, se acordó darle prioridad al negocio que ya funciona y una vez que se que se estabilice todo un poco más y que tengamos más certezas, vamos a a poder pensar en otro país”, concluyó.