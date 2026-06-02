Los resultados metalúrgicos preliminares confirmaron altas recuperaciones de plata y oro en el proyecto. (Foto referencial: Andina)
Los resultados metalúrgicos preliminares confirmaron altas recuperaciones de plata y oro en el proyecto. (Foto referencial: Andina)
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Redacción Gestión
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La minera canadiense . La compañía informó que los resultados metalúrgicos preliminares muestran altas recuperaciones de plata y oro, respaldando el avance y desarrollo futuro del activo en Perú.

El proyecto se extiende sobre aproximadamente 388 hectáreas y cuenta con acceso por carretera. Además, se encuentra colindante con la unidad minera Tangana, operada por Silver X y actualmente en producción, una ubicación que podría representar ventajas logísticas para el futuro desarrollo de la iniciativa.

La documentación ya fue presentada ante las autoridades peruanas y la empresa espera la aprobación final del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), requisito que permitirá avanzar en las siguientes etapas de trabajo.

María Norte colinda con la unidad minera Tangana de Silver X, una operación actualmente en producción. (Foto referencial: Andina)
María Norte colinda con la unidad minera Tangana de Silver X, una operación actualmente en producción. (Foto referencial: Andina)
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En paralelo, la compañía viene ejecutando estudios metalúrgicos para definir la mejor estrategia de procesamiento del mineral extraído en María Norte. Los resultados obtenidos hasta la fecha permitieron determinar que el contenido de zinc es poco significativo frente a las concentraciones de plata, oro y plomo, por lo que el diseño metalúrgico se enfocará en maximizar la recuperación de estos tres metales.

Como parte de las evaluaciones, Rio Silver tomó una muestra compuesta de gran tamaño en una veta de sulfuro de cuarzo y plomo expuesta en superficie. Los análisis registraron leyes de 3 gramos por tonelada de oro, 4.32 onzas por tonelada de plata y 4.05% de plomo, resultados que posteriormente fueron sometidos a pruebas metalúrgicas mediante procesos de flotación.

Las pruebas permitieron obtener dos concentrados. El primero alcanzó leyes de 14.57 gramos por tonelada de oro, 53.64 onzas por tonelada de plata y 54.17% de plomo, mientras que el segundo registró 10.16 gramos por tonelada de oro, 9.67 onzas por tonelada de plata y 13.85% de plomo. Según la empresa, ambos concentrados presentaron bajos niveles de arsénico, un atributo que podría favorecer su comercialización.

Los trabajos metalúrgicos continuarán para optimizar los métodos de procesamiento y mejorar las recuperaciones. (Foto referencial: Andina)
Los trabajos metalúrgicos continuarán para optimizar los métodos de procesamiento y mejorar las recuperaciones. (Foto referencial: Andina)
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Próximos pasos de Rio Silver en Perú

La compañía indicó que los estudios también evidencian la posible existencia de dos tipos distintos de vetas mineralizadas dentro del proyecto, por lo que se desarrollarán evaluaciones adicionales para optimizar los métodos de procesamiento y alcanzar mayores niveles de recuperación metalúrgica.

De cara a los próximos años, Rio Silver prevé avanzar hacia etapas de muestreo a granel, producción de concentrados y procesamiento durante 2026 y 2027. La empresa sostuvo que el proyecto muestra avances alentadores y forma parte de su estrategia para consolidarse como un futuro productor de plata en Perú, uno de los principales mercados mineros del mundo.

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