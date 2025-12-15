La canadiense Rio Silver Inc. obtuvo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V) para concretar la adquisición del 100% del proyecto polimetálico María Norte, ubicado en el distrito minero de Huachocolpa, en Huancavelica. Se trata de una zona histórica de producción de plata en el país.

El proyecto alberga mineralización de plata, oro, plomo y zinc, con muestreos recientes que registran leyes de hasta 6,26 g/t de oro y 991 g/t de plata, según un informe técnico validado bajo la norma canadiense NI 43-101. Las labores históricas y el muestreo de botaderos de desmonte demuestran una mineralización extensa e intacta de exploraciones pasadas realizadas por la compañía de Minas Buenaventura SAA.

”La adquisición de Maria Norte representa un momento decisivo para Rio Silver (...) Maria Norte nos sienta las bases no solo para avanzar hacia la producción, sino también para construir una plataforma de plata más amplia en uno de los distritos más legendarios del Perú”, indicó Chris Verrico, presidente y director ejecutivo de Rio Silver.

En marzo de este año, la minera canadiense Rio Silver firmó un acuerdo con Peruvian Metals para comprar el 100% de acciones del proyecto polimetálico (de oro, plata, zinc y plomo) María Norte, en Huancavelica.

La empresa prevé nuevas campañas de mapeo y muestreo subterráneo para definir fases posteriores de perforación.

Rio Silver impulsa María Norte en Huancavelica por alza global de demanda

Uno de los atractivos clave del activo es su cercanía a infraestructura existente y plantas de procesamiento dentro de un radio de 11 km, lo que respalda un camino rápido hacia la producción potencial.

María Norte se suma al portafolio de exploración de Rio Silver en Perú, en un contexto internacional marcado por la presión sobre la oferta de plata y el aumento de su demanda en sectores como energía solar, vehículos eléctricos e inteligencia artificial.

“Estamos liberando el potencial de un sistema de alta ley que permaneció intacto durante décadas, cuando la plata se cotizaba a $1.50 la onza. Hoy, con precios casi 40 veces más altos y una demanda mundial en aumento gracias a la inteligencia artificial, la electrónica y las tecnologías renovables, esta misma mineralización alberga un potencial transformador”, resaltó.

Las otras operaciones de Rio Silver

Además de su portafolio en Perú, Rio Silver mantiene diversas regalías y participaciones accionarias que fortalecen su posición financiera sin generar dilución. Actualmente, recibe alrededor de US$150,000 anuales por regalías avanzadas; y la venta del proyecto Niñobamba a Magma Silver le otorga pagos por más de US$2 millones y un total de 5 millones de acciones entre 2025 y 2026.

También conserva una regalía NSR (regalía de fundición neta) de 2% sobre Niñobamba y otra de 3% —con tope— de su antigua participación en Palta Dorada.

La compañía mantiene además un activo estratégico en el cinturón Ring of Fire, en Ontario, donde estudios geofísicos históricos identificaron una anomalía electromagnética de alto interés. Rio Silver sostuvo que continúa en diálogo positivo con comunidades locales para evaluar su desarrollo futuro.

Para los inversionistas, la firma resaltó que su estrategia se apalanca en mineralización de alta ley, un modelo de desarrollo rápido, proximidad a infraestructura y una visión de crecimiento distrital, en un contexto de creciente demanda global de plata impulsada por electrificación industrial, energías renovables y tendencias tecnológicas.