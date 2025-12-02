La canadiense Palamina Corp. completó y analizó 920 muestras adicionales de suelo y subafloramiento en su proyecto Galena, de plata, cobre y manganeso, ubicado en Puno. Con este avance, la empresa alcanza un total de 2,579 muestras procesadas mediante espectrometría portátil de fluorescencia de rayos X (XRF), una técnica que permite medir concentraciones de metales directamente en campo sin requerir ensayos de laboratorio.

Los nuevos resultados permitieron identificar una fuerte anomalía de cobre en la zona Azul, así como la expansión de la anomalía de manganeso, que ahora forma un corredor geoquímico continuo de 6 km por 6 km, conectando las zonas Rosa, Gris, Verde y Azul.

Según la compañía, este patrón sostiene la interpretación preliminar de un sistema CRD (Carbonate Replacement Deposit) o “depósito de reemplazo en carbonatos”, un tipo de yacimiento hidrotermal de gran escala alojado típicamente en calizas. Sistemas CRD de referencia en Perú incluyen los depósitos históricos de Santa Bárbara y Berenguela, ubicados hacia el noreste de Galena.

Andrew Thomson, presidente de Palamina, señaló que los referidos resultados fortalecen su visión de que Galena puede albergar un sistema hidrotermal y CRD de escala distrital.

“La anomalía de cobre recientemente definida en Azul amplía la mineralización aflorante y apunta a un sistema mineralizador robusto bajo las volcanitas Tacaza, en contacto con las calizas. El muestreo XRF continuará y será integrado a un próximo estudio de gravedad, con el objetivo de priorizar los primeros objetivos de perforación”, anotó.

Hasta la fecha, Galena no ha sido perforado. La empresa tiene programado un estudio geofísico de gravedad —técnica que permite modelar la profundidad y geometría de unidades geológicas mediante variaciones en la densidad del subsuelo— para delimitar el contacto de calizas considerado como el horizonte principal para la formación de depósitos CRD.

La nueva anomalía de cobre en la zona Azul se caracteriza por valores elevados obtenidos por XRF a lo largo de un corredor estructural con orientación noroeste-sureste, consistente con la tendencia regional del cinturón metalogénico Las Bambas–Tintaya, uno de los más prolíficos del mundo. Esta señal coincide con una firma de manganeso detectada en un estudio hiperespectral remoto realizado en 2024, reforzando la relevancia de la zona para campañas adicionales de mapeo y muestreo.

La zona Azul contiene además pequeños trabajos históricos con mineralización superficial de plata y óxidos de cobre, donde Palamina continúa realizando muestreos para extender la mineralización aflorante y robustecer su modelo geológico antes de definir sus primeros pozos exploratorios.

Trabajos exploratorios previos en Galena

El proyecto Galena se ubica dentro de una franja metalogénica históricamente vinculada con depósitos polimetálicos de plata, cobre y manganeso. La compañía controla un paquete continuo de concesiones que supera las 8,000 hectáreas.

Desde 2020, Palamina ha desarrollado campañas sistemáticas de reconocimiento, mapeo geológico y muestreo geoquímico, combinando análisis de superficie, sensores remotos y espectrometría portátil de fluorescencia de rayos X (XRF). Estos trabajos han permitido definir cuatro zonas principales de interés —Rosa, Gris, Verde y Azul— donde se han detectado anomalías continuas de plata, cobre y manganeso, así como evidencia de estructuras mineralizadas que se extienden a escala distrital.

El proyecto se ubica además dentro de la tendencia Las Bambas–Tintaya, uno de los cinturones metalogénicos más prolíficos de los Andes centrales, donde la presencia de grandes depósitos polimetálicos y cupríferos respalda el potencial geológico de la zona.