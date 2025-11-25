La modificación planteada por Minera Ares busca optimizar la operación de Pallancata mediante la actualización de componentes existentes y el desarrollo de nueva infraestructura. (Foto: Pallancata).
La modificación planteada por Minera Ares busca optimizar la operación de Pallancata mediante la actualización de componentes existentes y el desarrollo de nueva infraestructura. (Foto: Pallancata).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

El aprobó el Plan de Participación Ciudadana (PPC) previo a la presentación de la “Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)” de la, en Ayacucho. La propuesta, presentada por Compañía Minera Ares —subsidiaria de—, busca extender la vida útil de la operación por nueve años adicionales e incluye un año de obras de construcción.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Directoral N° 00140-2025-SENACE-PE/DEAR, tras la revisión del expediente técnico y del informe de la Unidad Funcional de Minería, que concluyó que el plan cumple con la normativa vigente y garantiza la participación de la población ubicada en el área de influencia. La inversión estimada para esta.

El documento precisa que el PPC incorpora los mecanismos previstos para los procesos de participación ciudadana en operaciones mineras, incluyendo actividades de difusión, talleres informativos y espacios de diálogo. De esa manera, se busca garantizar que las comunidades involucradas reciban información y puedan expresar sus aportes antes de la presentación formal de la modificación del EIA-d.

La inversión estimada para esta modificación asciende a US$ 511 millones y, por ahora, la ampliación de la vida útil de Pallancata continúa en evaluación ambiental.
La inversión estimada para esta modificación asciende a US$ 511 millones y, por ahora, la ampliación de la vida útil de Pallancata continúa en evaluación ambiental.
LEA TAMBIÉN: JRC crea unidad de perforación diamantina y prevé contratos por US$20 millones al 2026

Detalles del proyecto de Hochschild

La modificación planteada por busca . De acuerdo con el expediente presentado ante el Senace, la iniciativa incluye nuevas labores mineras subterráneas y la habilitación de una bocamina adicional. También contempla la ampliación del depósito de relaves y de su línea de bombeo, además de la construcción de un nuevo depósito de material excedente, otro para material orgánico y un tercero para material inadecuado.

El plan incorpora, además, la instalación de una línea de transmisión y una subestación eléctrica para asegurar el suministro energético, así como infraestructura para la gestión de aguas, accesos, canteras e instalaciones auxiliares.

La compañía señaló que algunos componentes —entre ellos la bocamina Royropata y la ampliación de la relavera, prevista para el quinto año de operación— se ejecutarán de manera paralela a las actividades productivas de la unidad.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Tambomayo recibe luz verde del Senace para mejoras técnicas y ambientales en su operación
La australiana Ausenco apuesta por Perú: inversión, innovación y minería sostenible
Hochschild da un paso clave para maximizar el potencial del proyecto Volcán en Chile

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.