El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Plan de Participación Ciudadana (PPC) previo a la presentación de la “Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d)” de la unidad de oro y plata Pallancata, en Ayacucho. La propuesta, presentada por Compañía Minera Ares —subsidiaria de Hochschild Mining—, busca extender la vida útil de la operación por nueve años adicionales e incluye un año de obras de construcción.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Directoral N° 00140-2025-SENACE-PE/DEAR, tras la revisión del expediente técnico y del informe de la Unidad Funcional de Minería, que concluyó que el plan cumple con la normativa vigente y garantiza la participación de la población ubicada en el área de influencia. La inversión estimada para esta modificación asciende a US$ 511 millones.

El documento precisa que el PPC incorpora los mecanismos previstos para los procesos de participación ciudadana en operaciones mineras, incluyendo actividades de difusión, talleres informativos y espacios de diálogo. De esa manera, se busca garantizar que las comunidades involucradas reciban información y puedan expresar sus aportes antes de la presentación formal de la modificación del EIA-d.

Detalles del proyecto de Hochschild

La modificación planteada por Hochschild busca optimizar la operación mediante la actualización de componentes existentes y el desarrollo de nueva infraestructura. De acuerdo con el expediente presentado ante el Senace, la iniciativa incluye nuevas labores mineras subterráneas y la habilitación de una bocamina adicional. También contempla la ampliación del depósito de relaves y de su línea de bombeo, además de la construcción de un nuevo depósito de material excedente, otro para material orgánico y un tercero para material inadecuado.

El plan incorpora, además, la instalación de una línea de transmisión y una subestación eléctrica para asegurar el suministro energético, así como infraestructura para la gestión de aguas, accesos, canteras e instalaciones auxiliares.

La compañía señaló que algunos componentes —entre ellos la bocamina Royropata y la ampliación de la relavera, prevista para el quinto año de operación— se ejecutarán de manera paralela a las actividades productivas de la unidad.