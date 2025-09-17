La subsidiaria peruana de Hochschild Mining, Compañía Minera Ares, se ha propuesto este año fortalecer su unidad de oro y plata Pallancata (Ayacucho). En abril, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el objetivo de realizar ajustes menores en algunos componentes auxiliares. Ahora, la operación se prepara para una nueva etapa de cambios que buscan optimizar sus procesos. En detalle, ¿qué tiene previsto ejecutar Hochschild?
