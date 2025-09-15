El aumento es crítico en tres regiones: Madre de Dios, La Libertad y Puno. | Difusión
El aumento es crítico en tres regiones: Madre de Dios, La Libertad y Puno. | Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter minería
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

La minería ilegal se ha posicionado como uno de los principales desafíos en materia económica y social del país. Su creciente avance se evidencia también en el aumento de las denuncias, proliferación de actividades conexas y operaciones financieras sospechosas, lo que devela la fragilidad de los mecanismos de fiscalización del Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Congresista Diego Bazán explica el por qué se excluyó la minería ilegal en ley de “criminalidad sistemática”
El lado oscuro del oro: la mitad del dinero ilícito que reporta la UIF viene de la minería ilegal
Al menos US$ 7,000 millones en proyectos mineros atrasados por culpa de minería ilegal, ¿cuáles son?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.