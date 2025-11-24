Javier Arellano, gerente de JRC Drilling, explicó que la decisión responde a una oportunidad identificada dentro del propio ecosistema minero. “Al estar en contacto constante con las empresas de perforación diamantina, detectamos una brecha en el mercado que no estaba siendo atendida. Nuestros procesos certificados y una moderna flota de equipos nos permiten competir como un socio estratégico en el desarrollo de proyectos de exploración, tanto en el Perú como en la región”, señaló.

Luego de una etapa de levantamiento, preparación y definición de estrategia comercial, JRC Drilling obtuvo su primer contrato con Nexa Resources, con una duración de tres años. Este acuerdo marca el punto de partida para la consolidación de la nueva unidad y establece las bases de su crecimiento a largo plazo.

Pipeline de proyectos por US$ 20 millones

En la actualidad, JRC Drilling participa en cuatro procesos de licitación con altas probabilidades de adjudicación, en los que compite para brindar servicios a compañías de la talla de Volcan, Glencore y Vale. “Estamos en etapa de presentación de ofertas y en conversaciones sobre las condiciones contractuales. Estos procesos deberían definirse en los próximos 30 días”, precisó el gerente de la unidad.

De concretarse, estos nuevos proyectos impulsarán la meta de la empresa de alcanzar cerca de US$20 millones en ventas hacia 2026. “Estimamos crecer entre 10% y 15% durante los próximos dos años, para luego estabilizarnos con un crecimiento sostenido de entre 3% y 5% anual”, agregó el ejecutivo.

Respecto a la expansión internacional, Arellano adelantó que el próximo mes la empresa iniciará operaciones en la mina San José, ubicada en Oaxaca (México), donde se instalará una máquina en interior mina. “Ya fuimos adjudicados y estamos en proceso de implementación”, detalló.

Conforme a su hoja de ruta, JRC Drilling prevé poner un pie en España e iniciar operaciones en Argentina y Chile durante 2026, con un enfoque exclusivo en perforación diamantina. Según el directivo, el desempeño del negocio estará estrechamente ligado a la evolución de los precios internacionales de los metales. “La demanda de servicios de perforación va muy de la mano con el ciclo de los metales. En los últimos dos años los precios se han mantenido en niveles competitivos y altos, y la tendencia indica que continuarán así. Mientras ese escenario se mantenga, habrá espacio para que JRC Drilling consolide su posición en el mercado”, puntualizó.

Inversiones en equipamiento y relaciones con socios

Para poner en marcha su primer contrato con Nexa Resources, JRC Drilling realizó una inversión inicial cercana al millón de dólares, destinada principalmente a la adquisición de equipos y tecnología. “El CAPEX ha estado enfocado en equipos, tecnología, insumos, consumibles y costos directos de operación. Hemos recurrido a proveedores con los que mantenemos relaciones consolidadas, incluso con acuerdos de alcance global, lo que nos ha permitido ingresar con solidez al mercado”, explicó Arellano.

En ese proceso, la empresa ha fortalecido su red de socios estratégicos internacionales, entre los que destacan Boart Longyear, Epiroc y Caterpillar (a través de Ferreyros). “En el Perú, estas alianzas nos otorgan un nivel de prioridad especial en la solicitud y entrega de equipos. Esa ventaja nos diferencia de otros competidores, pues nos permite reducir significativamente los plazos de entrega y, en consecuencia, los tiempos de implementación de proyectos”, señaló el ejecutivo.

De cara al futuro, JRC Drilling planea continuar invirtiendo en equipos de última tecnología, aunque de manera gradual y en función del avance de los proyectos adjudicados. “No proyectamos adquirir activos para mantenerlos en standby. El mercado es dinámico y exige eficiencia. Nuestra fortaleza radica en la capacidad de ejecutar rápidamente una vez que somos adjudicados”, precisó Arellano.