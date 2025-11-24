JRC Drilling obtuvo su primer contrato con Nexa Resources, con una duración de tres años. (Foto: JRC)
JRC Ingeniería, empresa peruana con presencia en las principales operaciones mineras del país, avanza en un proceso de diversificación que la proyecta más allá de sus servicios tradicionales de extracción. Tras más de 25 años de actividad en el sector, la compañía —que también opera en México— anunció la creación de JRC Drilling, una nueva unidad enfocada en el segmento de perforación exploratoria, que ofrecerá servicios de perforación diamantina, geotecnia y geología.

