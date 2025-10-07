Proyecto Romina de Volcan alcanza un avance del 75%. Foto: Andina
Proyecto Romina de Volcan alcanza un avance del 75%. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En su última entrevista con Gestión, en el marco de Perumin, el CEO de Volcan, Luis Fernando Herrera, adelantó que el objetivo inmediato de la compañía es llevar el proyecto Romina a su fase de producción. Detalló que la iniciativa ya alcanza un avance del 75% y que se proyecta iniciar la producción comercial hacia finales del segundo semestre de 2026. En ese contexto, ¿qué modificaciones ha presentado la empresa ante la autoridad ambiental?

