La canadiense C3 Metals Inc. anunció el inicio de su primer programa de perforación diamantina en el proyecto Khaleesi, un yacimiento de cobre y oro de propiedad total de la compañía, ubicado en la reconocida faja Andahuaylas-Yauri, en Cusco. La campaña contempla un total de 14 perforaciones que sumarán 6,300 metros y tiene como objetivo evaluar prospectos de tipo skarn y pórfido, dos estilos de mineralización frecuentes en depósitos de gran escala en el país.

De acuerdo con la compañía, la campaña fue diseñada en base a mapeo geológico, análisis geoquímicos de suelos y anomalías geofísicas identificadas mediante magnetometría y polarización inducida, técnicas que permiten detectar zonas con potencial presencia de mineral.

“Estamos muy complacidos de anunciar el inicio de la primera campaña de perforación en Khaleesi. Los resultados de exploración hasta la fecha nos muestran todos los elementos que buscamos en un sistema pórfido-skarn de gran tamaño”, señaló Dan Symons, presidente y CEO de C3 Metals, quien destacó que el inicio de perforaciones en Khaleesi se suma a las campañas en marcha en los proyectos Super Block y Bellas Gate, ambos en Jamaica.

El ejecutivo precisó que todas las actividades cuentan con financiamiento asegurado, lo que refuerza el compromiso de la empresa con la exploración.

El programa en Khaleesi utilizará dos equipos de perforación. (Foto: Epiroc).

Detalles del programa en Khaleesi

El programa en Khaleesi utilizará dos equipos de perforación. El primero ya se encuentra en operación y concentrará siete sondajes en una zona de skarn con mineralización de cobre y oro, donde los suelos muestran valores promedio de 1,260 partes por millón de cobre en un área de 470 por 400 metros.

El segundo equipo, que empezará a trabajar en octubre, estará orientado a un prospecto de pórfido de cobre mapeado en superficie, con siete perforaciones adicionales sobre un sector donde se han identificado anomalías coincidentes y valores promedio de 950 partes por millón de cobre en un área de 800 por 400 metros.

Khaleesi se ubica en la faja Andahuaylas-Yauri, considerada de clase mundial por concentrar importantes minas de cobre y oro, como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. Se trata de una de las principales regiones productoras de cobre a nivel global, lo que refuerza el potencial exploratorio del proyecto. Con este programa, C3 Metals busca confirmar la existencia de un sistema mineralizado de gran escala y fortalecer su portafolio de proyectos en el continente americano.

