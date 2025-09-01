La cartera minera del Perú suma 67 proyectos listos para desarrollarse, con una inversión potencial de US$ 74,000 millones. (Foto: Antamina).
Alejandro Milla
Perumin dejó de ser únicamente una convención minera para convertirse en una plataforma estratégica que reúne a autoridades, altos ejecutivos, inversionistas y líderes empresariales de distintos sectores. En su edición 37, que se desarrollará en Arequipa del 22 al 26 de setiembre, la presidenta del evento, Jimena Sologuren, comentó a Gestión los retos que enfrenta la industria en el Perú y las claves que marcarán la agenda del encuentro.

