La sostenibilidad en el Perú vienen ganando relevancia en los últimos años, pero hay una brecha entre las acciones de las empresas y la medición de su impacto. (Imagen: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Pese al creciente interés en la sostenibilidad en el Perú, existe una brecha significativa entre las acciones que las empresas implementan y la medición de su impacto, advirtió el Pacto Global de las Naciones Unidas durante el foro “Gestión responsable 2025: sostenibilidad en acción”.

TE PUEDE INTERESAR

El círculo virtuoso del gobierno corporativo y la sostenibilidad
A 10 años del Acuerdo de París: ¿cuánto avanzó el sector privado en Perú en sostenibilidad?
Menos del 20% de grandes empresas en el Perú mide su sostenibilidad, según estudio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.