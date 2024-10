“Más de 2,000 pymes en Perú realizan reportes de sostenibilidad con estándares GRI”.

Carbajal es una de las expositoras que estará hoy en el evento de este diario, “Gestión Responsable” , donde se abordarán tres temas clave: sostenibilidad, tecnología e innovación, y transición energética.

-¿Se puede pensar actualmente en una empresa que le dé la espalda a la sostenibilidad y que pretenda subsistir en el tiempo?

No, no es viable en el entorno actual. La sostenibilidad ha pasado de ser un diferenciador a una expectativa básica. Los consumidores, inversores y reguladores demandan cada vez más transparencia y responsabilidad ambiental y social. Una empresa que no integre la sostenibilidad como eje en su modelo de negocio corre el riesgo de perder relevancia, confianza y, por lo tanto, su capacidad para competir y subsistir a largo plazo.

-¿Cómo han evolucionado los indicadores GRI en estos años?

Los estándares GRI han evolucionado para ser más integrales, precisos y alineados con las demandas globales en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. A lo largo de los años, hemos pasado de ser guías a estándares generales y ahora a estándares más específicos y sectoriales, además de incluir más criterios relacionados con derechos humanos, cambio climático y equidad de género, respondiendo así a las expectativas cambiantes de los grupos de interés.

-Entiendo que apuntan a tener indicadores sectoriales (o más de ellos). ¿Por qué se volvió esto una necesidad?

La diversidad de sectores económicos requiere indicadores adaptados a las realidades y desafíos específicos de cada industria . Los impactos y riesgos de una empresa de tecnología son muy distintos a los de una del sector minero o agrícola.

Por eso, los estándares sectoriales GRI continuarán en desarrollo empezando con aquellos que tienen los mayores impactos ambientales, sociales y económicos, como petróleo y gas, carbón, agricultura, acuicultura y pesca entre otros que están en camino.

Estos estándares sectoriales ayudan a identificar los impactos más significativos de cada sector y reflejan las expectativas de los grupos de interés en materia de sostenibilidad que junto con los estándares universales revisados del 2021, aumenta la transparencia y relevancia del reporte, enfocando la atención en los temas que realmente importan para el desarrollo sostenible.

-Hay una idea errada que solo la gran empresa usa indicadores de sostenibilidad. Las micro y pequeñas, ¿están midiendo con los indicadores GRI?

Sí, cada vez más micro y pequeñas empresas están utilizando indicadores GRI para medir su sostenibilidad. Si bien los recursos y capacidades pueden ser un desafío, los beneficios son claros, mejora de la eficiencia operativa, atracción de clientes conscientes y acceso a financiamiento. Además, los estándares GRI son escalables y adaptables, permitiendo que las pymes utilicen los indicadores de manera proporcional a su tamaño y contexto.

-¿Cómo evalúas las pymes de Perú?

Perú es un gran ejemplo regional en donde más de 2,000 pymes realizan anualmente reportes de sostenibilidad usando estándares GRI, se ha logrado mucho y todavía hay mucho por hacer . Para ello GRI en Latinoamérica tiene programas para acelerar en la cadena de abastecimiento el proceso de adopción de los estándares GRI, estos son el Programa Descubriendo GRI y el Programa Negocios Competitivos.

-¿Cómo evalúas a las empresas de Perú? ¿Diría que está interiorizado el tema de la sostenibilidad?

Las empresas peruanas están avanzando en el camino de la sostenibilidad, aunque aún hay un trecho por recorrer. En algunos sectores, especialmente los que operan a nivel internacional, la sostenibilidad ya está más interiorizada debido a presiones del mercado y regulaciones globales. Sin embargo, en otros sectores aún se requiere más concientización y adopción de prácticas sostenibles.

El desafío ahora es asegurar que tanto las grandes como las pequeñas empresas integren plenamente estos valores en su estrategia. Otro desafío que los directorios de las empresas vean la sostenibilidad como una parte fundamental de la estrategia de las empresas, porque en donde hay un directorio que adopta la sostenibilidad como centro, su direccionamiento se vuelve estratégico .

-¿Cómo toma que poco a poco se hace obligatorio cumplir con estándares internacionales, estándares GRI, NIIF, etcétera?

La obligatoriedad de cumplir con estándares internacionales es un paso en la dirección correcta. Esto garantiza un marco común para medir y reportar impactos, promoviendo la transparencia y responsabilidad en las empresas. Aunque puede ser desafiante para algunas organizaciones, especialmente las más pequeñas, estas regulaciones también fomentan un entorno más equitativo y con mayores expectativas de sostenibilidad .

-¿Cuán clave es ser sostenible, pero sobre todo, que toda la cadena, los stakeholders de una empresa, también lo sean?

Te lo pongo así, es absolutamente crucial. La sostenibilidad de una empresa no puede evaluarse de manera aislada, ya que depende en gran medida de las prácticas de sus proveedores, distribuidores y demás partes interesadas.

Greenwashing. La clave para evitar el greenwashing es la transparencia y la coherencia, dice Liliana Carbajal. “Las empresas deben respaldar sus afirmaciones de sostenibilidad con datos verificables y reportar de manera clara sus impactos y mejoras a través de estándares reconocidos como los GRI. Además, es esencial que las iniciativas de sostenibilidad sean parte integral del modelo de negocio, no solo acciones aisladas o de marketing”, comentó.

