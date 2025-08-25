Magma Silver Corp. es una empresa junior canadiense de exploración minera enfocada en proyectos de oro y plata en América Latina, con énfasis en Perú. (Foto referencial: Epiroc)
Magma Silver Corp. es una empresa junior canadiense de exploración minera enfocada en proyectos de oro y plata en América Latina, con énfasis en Perú. (Foto referencial: Epiroc)
Alejandro Milla
La canadiense anunció el inicio de su programa de trabajo en el proyecto avanzado de Niñobamba, ubicado en Ayacucho. El objetivo es evaluar y definir los blancos para la campaña de perforación programada para el cuarto trimestre de 2025. Estas actividades darán continuidad a estudios previos y buscarán optimizar las direcciones de perforación, además de identificar nuevas áreas con potencial mineralizado.

Stephen Barley, presidente y director ejecutivo de la compañía, precisó que el equipo de exploración ya se encuentra en sitio, enfocándose en las zonas de , consideradas prioritarias por su historial de resultados positivos en oro y plata.

“El trabajo que estamos desarrollando permitirá refinar los objetivos de perforación y, al mismo tiempo, ampliar nuestro conocimiento técnico sobre el estilo y la extensión de las zonas mineralizadas”, subrayó Barley.

Como antecedentes, arrojaron datos históricos relevantes: más de 3,500 muestras de roca, 2,900 canales muestreados y más de 7,000 metros perforados entre ambas zonas (4,377 m en Jorimina y 3,504 m en Randypata). En esas labores, destacó el intercepto de 72.3 m con ley de 1.19 g/t de oro en el pozo JM1, junto con otros hallazgos en profundidad. La zona Randypata presenta una anomalía de plata de 2 kilómetros de longitud sin explorar previamente, lo que la posiciona como un blanco geológico con alto potencial por definir

¿Quién es Magma Silver?

es una empresa junior canadiense de exploración minera especializada en proyectos de oro y plata en América Latina, con un foco particular en Perú. , que cuenta con una extensa historia de exploración.

Desde inicios de la década del 2000, compañías como AngloGold, Newmont, Bear Creek y Rio Silver han invertido más de US$ 10 millones en trabajos de perforación y estudios geológicos en las zonas que hoy conforman la propiedad. Estos antecedentes técnicos han generado una base de información robusta que Magma Silver busca capitalizar en la siguiente etapa de perforaciones programada.

En paralelo a sus operaciones de campo, la compañía impulsa una , participando en conferencias de minería y exploración en Norteamérica, Europa y Medio Oriente. Su estrategia combina exploración técnica con posicionamiento financiero, con el objetivo de consolidar a Niñobamba como su principal activo de valorización y atraer capital que permita financiar futuras fases de desarrollo.

