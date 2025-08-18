La canadiense Tinka Resources Limited recibió la autorización del Ministerio de Energía y Minas de Perú para iniciar un programa de perforación en su proyecto Silvia, un yacimiento de oro y cobre ubicado en Áncash, a unos 100 kilómetros al sur de la mina Antamina, una de las operaciones de cobre más grandes del mundo. La compañía, listada en las bolsas de Toronto (TSXV) y Estados Unidos (OTCQB), controla el 100% de la propiedad.

Silvia se sitúa dentro de un cinturón minero considerado estratégico por su potencial en metales básicos. De acuerdo con Tinka, la zona denominada Silvia NW concentra varios objetivos de exploración que se extienden a lo largo de cuatro kilómetros.

En el denominado “Área A” se han identificado afloramientos con mineralización de alta ley, con muestras que alcanzan hasta 22 gramos por tonelada (g/t) de oro y 12% de cobre. La mineralización está asociada con formaciones geológicas llamadas skarn, depósitos que se generan cuando rocas intrusivas interactúan con calizas, favoreciendo la concentración de metales.

El programa de perforación inicial contempla alrededor de 1,500 metros de sondeo mediante plataformas portátiles y podría iniciar en el cuarto trimestre de 2025, sujeto a que la empresa asegure la financiación necesaria. Cabe precisar que, hasta la fecha, Silvia no ha sido perforada, lo que convierte al proyecto en una oportunidad de exploración temprana con un nivel elevado de riesgo, pero también con potencial de descubrimiento relevante.

El presidente y CEO de Tinka, Graham Carman, destacó que la autorización en Silvia representa un avance clave para diversificar la cartera de la compañía, que hasta ahora ha centrado sus esfuerzos en Ayawilca, un proyecto de zinc y estaño en Pasco. Según señaló, el objetivo es avanzar en oro y cobre al mismo tiempo que continúan evaluando opciones estratégicas para Ayawilca, en un contexto donde el interés global por estos metales se mantiene firme debido a su uso en la transición energética y las industrias tecnológicas.

Las operaciones de Tinka Resources

Tinka Resources Limited es una empresa canadiense especializada en exploración de minerales metálicos, con foco en zinc, estaño, cobre y oro. Su operación principal ha estado históricamente centrada en el proyecto Ayawilca, ubicado en la región de Pasco, que alberga una de las reservas de zinc y estaño más significativas del país.

Ayawilca combina recursos minerales de alta ley con infraestructura local accesible, lo que ha permitido a Tinka avanzar en estudios de factibilidad y optimización de su modelo de explotación, aunque todavía se encuentra en etapa de desarrollo previo a la producción.

Desde 2021, la compañía expandió su portafolio con la adquisición del proyecto Silvia a BHP, en la región de Ancash. Dicho yacimiento de oro y cobre hasta ahora no había sido perforado. Esta expansión refleja la estrategia de Tinka de diversificar su presencia en el sector de metales estratégicos y aprovechar oportunidades en regiones con alto potencial geológico.

Las operaciones de Tinka se enfocan en la exploración temprana y la delineación de recursos mediante programas geológicos, geoquímicos y perforaciones diamantinas. La compañía combina su base en Canadá con alianzas locales en Perú.