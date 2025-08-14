La canadiense Nativo Resources anunció la adquisición del 50% restante de Boku Resources SAC, su empresa conjunta en Perú, pasando así a tener el control total de la compañía local. La transacción, que no contempla un pago monetario directo, permitirá a Nativo consolidar activos clave en el país y reorganizar su estructura operativa para impulsar sus proyectos de oro y metales polimetálicos.

Boku Resources cuenta actualmente con la mina de oro Bonanza, en Arequipa, dentro de la concesión Tesoro Gold; una opción para evaluar la recuperación y comercialización de oro y plata del depósito de relaves Toma La Mano, en Áncash; permisos para la instalación y operación de una planta de procesamiento de mineral aurífero; y el proyecto polimetálico Ana Lucía, también situado en Áncash.

Como parte del acuerdo, Nativo transferirá a los vendedores de Boku su participación del 50% en Ecotopia Perú SAC, empresa inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo estatal que permite a mineros artesanales y de pequeña escala formalizar sus operaciones. Nativo ya no requiere de Ecotopia para desarrollar la concesión Tesoro Gold, tras la compra directa, en abril de 2025, de Dydima E.I.R.L., titular de la mina de oro Morrocota y con estatus REINFO. Las operaciones en Bonanza serán ejecutadas a través de Dydima, ahora subsidiaria al 100% de Nativo.

En el plano organizacional, Jorge Pinedo —designado en julio de 2025 como director de operaciones en Perú— asumirá también la gerencia general de Dydima y Boku, reemplazando a Erick Pegot-Ogier, quien deja el cargo como parte de la transacción. En términos financieros, la pérdida atribuible al 50% de Boku durante 2024 ascendió a US$157,133, mientras que Ecotopia Perú reportó pérdidas por US$71,072 al 28 de febrero de 2025, con un valor contable de cero a esa fecha.

Boku Resources cuenta actualmente con la mina de oro Bonanza, en Arequipa, dentro de la concesión Tesoro Gold

Reactivación de actividades de extracción de oro

En paralelo, Nativo Resources avanza en los preparativos para reactivar las minas de oro Bonanza y Morrocota. Según lo informado el 3 de julio, la consultora peruana Inveritas Global Holdings Ingeniería S.A. (IGH), especializada en ingeniería y geología, se sumará a fines de agosto al equipo liderado por Jorge Pinedo para iniciar los trabajos de campo, muestreo y estudios de modelamiento. Estas actividades, definidas junto con IGH, servirán como etapa previa a la puesta en marcha de nuevos planes mineros.

Stephen Birrell, director ejecutivo de Nativo, comentó que la adquisición del control total de Boku significa que Nativo puede optimizar sus operaciones y oportunidades en Perú. “Estamos muy satisfechos con este resultado y esperamos reanudar pronto las actividades de extracción de oro”, indicó.

Así, prevén que los trabajos tengan una duración aproximada de un mes, tras lo cual Nativo convocará un proceso de licitación para contratar a operadores mineros especializados, con el objetivo de reiniciar la producción en el menor plazo posible.