Element 29 Resources Inc. anunció que aumentó el tamaño de su colocación privada no intermediada hasta 12.8 millones de unidades a un precio de C$0.50 (US$0.37) por unidad, con lo que podría recaudar un total de C$6.4 millones (US$4.7 millones). Los recursos obtenidos financiarán actividades de exploración en los proyectos que la compañía desarrolla en Perú.

En concreto, el monto irá destinado principalmente a la Fase III del programa de perforación en Elida, su depósito insignia de cobre, molibdeno y plata ubicado en el límite de Lima y Áncash. Una parte también se destinará a capital de trabajo.

La compañía informó que podría pagar hasta un 7% de comisión en efectivo a determinados intermediarios que participen en la colocación. Asimismo, algunos directores y ejecutivos podrían adquirir valores en la operación, lo cual se enmarca en las normas de transacciones con partes vinculadas. Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant, que otorga el derecho a adquirir una acción adicional a C$0.70 (US$0.52) durante los 36 meses posteriores a la emisión.

La operación está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) y todos los valores emitidos estarán sujetos a un periodo de restricción de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión.

Avances del proyecto Elida

Elida se perfila como uno de los proyectos de pórfido de cobre más prometedores en Perú gracias a su escala y calidad de recursos. En 2022, Element 29 publicó su primera estimación independiente de recursos con 321.7 millones de toneladas en categoría inferida con leyes de 0.32 % de cobre, 0.029 % de molibdeno y 2.6 gramos de plata por tonelada, a un corte de 0.20 % de cobre y con un bajo ratio de desmonte.

Dentro de este volumen, se identificó un subconjunto de 34.1 millones de toneladas de mineral cercano a superficie con leyes más altas (0.55 % Cu, 0.037 % Mo y 4.4 g/t Ag), atractivo para fases iniciales de producción.

Los resultados de perforación han demostrado además la continuidad del mineral a profundidades superiores a 900 metros, con intersecciones destacadas como 1,039.6 metros con 0.54 % de cobre equivalente, lo que confirma el potencial de expansión del recurso en profundidad.

Localización de Elida

La ubicación estratégica del proyecto Elida añade ventajas competitivas claras. Elida se encuentra en el centro-oeste del país, a una altitud moderada de entre 1,500 y 2,000 metros y a menos de 90 kilómetros de la costa, lo que facilita el acceso a carreteras, puertos y energía hidroeléctrica. Esta infraestructura reduce sustancialmente los costos de desarrollo y operación, un factor clave para atraer inversión.

Además, el concentrado de cobre de Elida ha mostrado niveles muy bajos de arsénico, lo que aumenta su valor comercial y lo hace atractivo para los principales fundidores internacionales.

En 2025, el proyecto ha avanzado en varios frentes: se inició una campaña geofísica magnetotelúrica de alta resolución que permitirá modelar estructuras hasta los 2.000 metros de profundidad y enfocar las perforaciones en zonas de mayor ley. Paralelamente, la compañía presentó una solicitud para ampliar de 20 a 40 las plataformas de perforación autorizadas y renovó su acuerdo de acceso superficial con la comunidad local por cinco años, asegurando continuidad en las operaciones. Estos pasos, junto con la próxima Fase III de perforaciones, marcan un punto de inflexión en la consolidación de Elida como un proyecto con potencial de convertirse en un nuevo polo cuprífero en Perú.