Durante julio último, la adjudicación de proyectos de entidades públicas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos ascendió a S/ 373 millones, según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), lo cual permitió alcanzar un monto total de 147 proyectos, por S/ 1,725 millones en el periodo enero-julio del 2025.

Asimismo, se observa un crecimiento y participación del sector privado en el uso de Obras por Impuestos.

El monto adjudicado en julio por las entidades públicas (entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas), es el segundo más alto en lo que va del 2025 marcando una tendencia alcista; el mayor monto se logró en mayo con S/ 611 millones en adjudicación.

Obras por Impuestos impulsa el cierre de brechas en sectores como educación, transporte, salud y saneamiento, quienes entre el 2009 a la fecha, representan el 75% de la inversión adjudicada. Sin embargo, en el presente año (2025), se destacan los proyectos en los sectores de salud (23%) y orden público y seguridad (20%).

Desde su implementación en el 2009, hasta el 31 de julio del 2025, han participado un total de 583 entidades entre públicas y privadas: 299 son entidades públicas, mientras que 284 son las empresas privadas que financian los diversos proyectos.

De acuerdo con las cifras registradas en el presente año, el Gobierno Regional de La Libertad ocupa el primer puesto con S/ 238 millones, seguido por el GORE Puno con S/ 237 millones. En la tercera posición se sitúa el GORE Tacna por S/ 123 millones, mientras que las regiones de Cajamarca (S/ 114 millones) y Cusco (S/ 87 millones), completan los cinco primeros lugares.

Para el presente año, las entidades públicas tienen como objetivo superar los S/ 4,000 millones en adjudicaciones de Obras por Impuestos, para ello disponen de una amplia y variada cartera de proyectos en diversas regiones, destacando los sectores de transporte, saneamiento, salud y educación, que contribuirán a mejorar la calidad de vida en la población.