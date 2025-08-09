La comunidad campesina de Chilloroya, en la provincia de Chumbivilcas, cuenta desde hoy con un moderno establecimiento de salud que atenderá a más de 1,500 habitantes, gracias a una inversión de más de S/ 17 millones ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos por la empresa minera Hudbay Perú.

La nueva infraestructura sanitaria incorpora áreas de consulta externa, urgencias y emergencias, patología clínica, farmacia, cadena de frío, casa materna y sala de usos múltiples, entre otros ambientes, lo que permitirá fortalecer la capacidad resolutiva ante diversos casos de salud en la zona.

Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó el trabajo articulado entre la comunidad, las autoridades y la empresa privada.

“Gracias al mineral de esta tierra se hace realidad esta obra. Después de 14 años hemos concluido una obra anhelada por este pueblo”, señaló.

Por su parte, el gerente de Relaciones Comunitarias de Hudbay Perú, Víctor Cotrina, subrayó la relevancia de estas iniciativas para cerrar brechas sociales: “Trabajando de la mano con las autoridades regionales y locales, lograremos este objetivo”.

Hudbay Perú ha destinado hasta la fecha cerca de 40 millones de soles en proyectos de salud mediante Obras por Impuestos en Chumbivilcas, reforzando el acceso a servicios médicos y mejorando la calidad de vida de sus pobladores.