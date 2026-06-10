Brasil, país que concentra cerca del 20% de la biodiversidad del planeta, refuerza su estrategia para posicionarse como una potencia natural ante el mercado turístico internacional, una faceta que hasta ahora había tenido menor protagonismo en sus campañas de promoción. La apuesta busca captar a viajeros latinoamericanos interesados en paisajes exuberantes, experiencias culturales auténticas y propuestas sostenibles.

Con ese objetivo, la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), en alianza con el Instituto Semeia, lanzó una plataforma internacional que reúne siete rutas turísticas por algunos de los más de 600 parques naturales del país.

En diálogo con EFE, la directora ejecutiva del Instituto Semeia, Renata Mendes, destacó la importancia de esta iniciativa pionera para posicionar a Brasil como una potencia mundial del ecoturismo.

“Contar la historia del patrimonio natural y cultural a través de los parques es una vía de gran impacto”, subrayó.

Un atractivo adicional para el mercado latinoamericano

La directora de políticas públicas de la institución filantrópica, Mariana Haddad, añadió que “el turista internacional busca bienestar, conexión con la naturaleza y experiencias auténticas”, y “también valora actividades y servicios de bajo impacto ambiental, orientados a la conservación de nuestra sociobiodiversidad”.

Según una encuesta realizada por la plataforma Booking.com en 2025, el 93 % de los turistas en ámbito global afirmó que desea realizar elecciones de viaje más sustentables y que, en cierta medida, ya las está realizando.

Mientras tanto, el 77 % dijo que busca experiencias auténticas y representativas de la cultura local.

En Argentina, el mayor emisor de turistas a Brasil con más de 1.8 millones de visitantes entre enero y abril de 2026, estos porcentajes alcanzan 93% y 76%, respectivamente.

Para otros grandes mercados de la región como México y Colombia, los viajeros que desean y ya realizan elecciones más sustentables son el 98%.

La búsqueda por experiencias culturales locales corresponde a un 82% del público mexicano y 78% del colombiano.

En ese sentido, Mendes resaltó que “Brasil tiene todo lo que busca el turista internacional” .

“Esa inmersión en la naturaleza, esa conexión con las comunidades tradicionales, la posibilidad de conocer la historia de cada lugar, de involucrarse con el destino y de descubrir paisajes únicos, solo Brasil puede ofrecer”, añadió.

Los parques nacionales brasileños registraron un récord de 13.6 millones de visitantes en 2025, impulsando el turismo de naturaleza y el desarrollo local. Imagen del Parque Nacional de Jaú. Foto: Josangela Jesus/ Realtime1.

Los parques naturales toman protagonismo

De dunas a montañas, son muchos los paisajes icónicos que se lucen en la plataforma ‘Parques Naturales’, que en su fase inicial se centra en el noreste y el norte de Brasil con dos rutas que mezclan aventura, naturaleza, gastronomía, arte y fiestas populares.

El itinerario por los Parques de la Ruta de las Emociones contempla una travesía que conecta los estados de Maranhão, Piauí y Ceará (noreste), e incluye atracciones como las dunas y lagunas de los Lençóis Maranhenses —reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad—; el Delta del Parnaíba, con sus laberintos fluviales, y el Parque Nacional de Jericoacoara, con sus aguas cristalinas.

Ya la ruta ‘Amazonía Central’ recorre los parques nacionales de Anavilhanas y de Jaú, la Reserva Forestal Adolpho Ducke y la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, en el estado de Amazonas (norte), con actividades como noches en ecolodges en el corazón de la selva; paseos a remo por arroyos (igarapés); rituales con comunidades indígenas; y una inmersión en la culinaria amazónica.

El potencial del turismo de naturaleza en Brasil

Con atractivos de esta talla, el turismo en unidades de conservación (UC) federales contribuyó con 3.400 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB) brasileño en 2025 y generó 1.642 millones de euros en ingresos para las familias locales, según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Los parques nacionales concentraron la mayor parte de las visitas, alcanzando un récord de 13.6 millones de turistas.

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Para Haddad, estas cifras reflejan que Brasil empieza a reconocer el valor económico asociado a la preservación de sus áreas naturales y al acercamiento de las personas a estos espacios.

De acuerdo con el Instituto Semeia, el país tiene potencial para alcanzar los 20 millones de visitantes anuales hasta 2030, con un impacto potencial de 3.350 millones de euros al año en la economía, sin riesgos medioambientales.

“Por supuesto, no podemos perder de vista la importancia de su conservación ambiental, porque solo tendremos visitantes si estos espacios se mantienen protegidos”, concluyó.

Con información de EFE.