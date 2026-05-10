El turismo gana valor como experiencia presencial en un entorno marcado por la IA y la saturación digital. Foto: Pixabay.
El turismo gana valor como experiencia presencial en un entorno marcado por la IA y la saturación digital. Foto: Pixabay.
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Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La hiperconectividad digital está cambiando la manera en que las personas entienden el turismo. Así lo plantea The Connection Index 2026, el primer estudio global elaborado por Delta Air Lines tras una encuesta a 9,000 viajeros de nueve países. El informe revela, por ejemplo, que el 79% de los viajeros considera que las experiencias presenciales son hoy más valiosas en la era de la IA. ¿Qué otros datos destacan?

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