El último destino de tu aventura boliviana te lleva a Potosí, una ciudad con un pasado colonial y minero fascinante. Su Cerro Rico, una montaña que ha sido explotada por su abundante plata desde la época colonial, es una parada obligada. Puedes adentrarte en las minas para experimentar la dura realidad de los mineros bolivianos y conocer su historia. A pesar de ser una experiencia impactante, te permitirá comprender la importancia histórica de este lugar y la influencia de la minería en la cultura del país. (Foto: South America Planet).
El último destino de tu aventura boliviana te lleva a Potosí, una ciudad con un pasado colonial y minero fascinante. Su Cerro Rico, una montaña que ha sido explotada por su abundante plata desde la época colonial, es una parada obligada. Puedes adentrarte en las minas para experimentar la dura realidad de los mineros bolivianos y conocer su historia. A pesar de ser una experiencia impactante, te permitirá comprender la importancia histórica de este lugar y la influencia de la minería en la cultura del país. (Foto: South America Planet).
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Agencia Bloomberg
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Bolivia ha sido una potencia minera desde la época colonial y, tiempo después, se convirtió en un exportador importante de gas natural. Ahora que emerge de dos décadas de régimen socialista, esta nación andina quiere convertirse en un destino turístico.

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