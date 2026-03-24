Casas residenciales en La Paz, Bolivia. Fotógrafo: Noah Friedman-Rudovsky/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Bolivia obtuvo su segunda mejora de calificación crediticia en una semana, luego que el gobierno impulsara reformas económicas en un entorno político más constructivo.

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