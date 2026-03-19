La calificación de Bolivia fue mejorada a Caa3 desde Ca, con perspectiva positiva, informó Moody’s en un comunicado. Aun así, la nota se mantiene muy por debajo del grado de inversión y en línea con pares como Etiopía y Níger.

La mejora se produce después de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijera la semana pasada que existen reservas suficientes para cubrir US$ 356 millones en pagos de intereses y capital de bonos por US$ 1,000 millones con vencimiento en 2028.

El gobierno también busca canjear bonos en manos de instituciones públicas por deuda en moneda local para ayudar a gestionar la liquidez de las reservas del banco central.

La mejora “refleja una reducción de los riesgos de incumplimiento en el corto plazo tras la transición política a finales de 2025, lo que ha permitido que las reservas de divisas aumenten a niveles que consideramos suficientes para cubrir los próximos pagos de bonos externos”, señalaron en el comunicado los analistas de Moody’s Dylan Walsh y Ariane Ortiz-Bollin.