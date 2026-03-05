Largas colas se formaron fuera del banco central de Bolivia el 3 de marzo mientras la gente buscaba cambiar los billetes anulados por la entidad monetaria. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg
Largas colas se formaron fuera del banco central de Bolivia el 3 de marzo mientras la gente buscaba cambiar los billetes anulados por la entidad monetaria. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Cuando Milton Friedman se preguntaba qué pasaría si un helicóptero soltara US$ 1,000 desde las alturas, probablemente nunca imaginó que un día un avión de carga militar esparciría millones de dólares sobre una de las ciudades más grandes de Bolivia.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.