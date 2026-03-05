Pero mientras el economista ganador del Premio Nobel se preocupaba por la inflación que podría generar una afluencia de efectivo, es de gran confusión el impacto en El Alto —donde un avión cargado de dinero en efectivo se estrelló y mató a 24 personas la semana pasada mientras salieron a volar 423 millones de bolivianos (US$ 62 millones)—.

La nueva moneda se imprimió legítimamente, pero el banco central anuló sus números de serie para impedir su uso. Mientras miles de personas acudían al lugar para recoger los billetes en uno de los países más pobres de Latinoamérica, las autoridades intentaron quemar y destruir el nuevo efectivo, arrestando a docenas y allanando viviendas en una búsqueda apresurada de los billetes desaparecidos.

Miembros del ejército trabajan en el lugar del accidente del C-130 Hércules en El Alto el 28 de febrero. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

La situación tiene a los bolivianos en pleno frenesí. Al no poder distinguir rápidamente si un billete es válido o nulo y temerosos de las medidas represivas, los comercios ya no saben qué billetes aceptar, lo que frustra a los clientes por temor a que su dinero real ya no tenga valor.

“Solo hoy no han querido recibirme el dinero cinco veces”, dijo Yoselin Díaz , de 27 años, quien hacía fila en la sede del banco central en La Paz. “Intenté en el minibús y nada, después intenté comprar unas cosas y nada, luego fui a comprar unas fotos para el nicho de mi papá e incluso en las casas funerarias no aceptan estos billetes”.

La policía quema montones de dinero en el lugar del accidente el 27 de febrero. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

“Convulsión social”

En total, el fatal accidente dispersó 17 millones de billetes, de los cuales las autoridades estiman que el 30% fueron robados. Un incidente de tal magnitud probablemente no ha ocurrido desde la época en que enormes barcos que transportaban fortunas en oro se hundían ocasionalmente en los océanos del mundo.

En mayo, un camión con remolque se volcó en una carretera de Texas, derramando monedas de diez centavos recién acuñadas por un valor total de US$ 800,000. Un mes antes, un vehículo blindado dejó caer bolsas de efectivo por un valor de US$ 300,000 cerca de Chicago, lo que provocó que decenas de personas intentaran hacerse con el dinero.

El Banco Central de Bolivia ha defendido sus medidas para destruir y anular el efectivo fresco, alegando no solo el principio de evitar que el dinero robado ingrese al sistema financiero, sino también la necesidad de sofocar el conflicto social. En su punto álgido, las autoridades informaron que unas 20,000 personas intentaban recoger los billetes mientras la policía les disparaba gases lacrimógenos.

Un hombre toma notas de un panel de información oficial sobre qué billetes son válidos y cuáles no, frente al Banco Central de Bolivia en La Paz el 3 de marzo.

“Todos hemos visto la magnitud de la convulsión social”, dijo David Espinoza , presidente del Banco Central de Bolivia, en una conferencia de prensa el martes. “Si no tomábamos la decisión de quemar los billetes, sin duda hubiera habido muertos”.

La causa del accidente del 27 de febrero que involucró a un avión Lockheed C-130 Hércules junto a una pista del Aeropuerto Internacional de El Alto aún está bajo investigación. La mayoría de las víctimas que murieron por el accidente eran civiles en vehículos cercanos.

Oferta monetaria

En La cantidad óptima de dinero, un ensayo publicado en 1969, Friedman planteó un experimento mental sobre el efecto que podría tener sobre una comunidad ficticia si dinero cayera del cielo.

“Supongamos que un día un helicóptero sobrevuela esta comunidad y deja caer del cielo US$ 1,000 adicionales en billetes, que, por supuesto, son recogidos apresuradamente por los miembros de esta comunidad”, escribió.

El argumento de Friedman era simple: que la oferta monetaria injustificada simplemente conduciría a inflación y que los ciudadanos podrían tener más efectivo, pero su poder adquisitivo no aumentaría. “Los billetes adicionales no alteran las condiciones básicas de la comunidad”, afirmó Friedman. “No generan capacidad productiva adicional”.

Billetes bolivianos de la serie "B" fuera del Banco Central de Bolivia en La Paz, Bolivia, el martes 3 de marzo de 2026. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

Bolivia ya enfrenta una de las tasas de inflación más altas de Latinoamérica, que alcanzó un máximo del 25% en julio antes de desacelerarse recientemente a alrededor del 17%. Aun así, es improbable que unos pocos millones de dólares afecten la tasa de inflación en una economía que en 2024 generó más de US$ 50,000 millones.

Pero la respuesta del banco central a la situación ha sembrado una agitación generalizada.

El banco declaró que todos los billetes que transportaba el avión —denominados en 10, 20 y 50 bolivianos— pertenecían a una Serie B, con números de serie de 9 dígitos. Inicialmente, el banco central suspendió el uso de cualquier billete de Serie B durante 48 horas. Ahora, ha lanzado una aplicación móvil para que los vendedores ingresen manualmente los números de serie y verifiquen si un billete es legítimo o está anulado.

“No importa si los números de las series son válidos, la gente no te los acepta”, dijo Sonia Queveriano , de 50 años, quien vende jugos frescos en La Paz, pero no ha podido comprar fruta para su negocio con billetes Serie B. “Es una desgracia que nosotros tengamos que pagar por esto como si hubiéramos ido allá arriba a robar el dinero”.

Problemas con los turistas

Los comercios reconocen que están siendo extremadamente cautelosos y prefieren evitar los billetes de Serie B por completo. El riesgo de un billete nulo es una cosa, pero también existe la posibilidad de que otros vendedores no acepten ningún billete de Serie B.

“Preferimos no aceptar estos billetes, porque alguna gente los recibe y otros no”, dijo Ángela Cortez , gerente de un restaurante de pollo frito. “Estamos intentando cobrar por QR o tarjeta”.

Los billetes también se han convertido en un problema para los turistas. Flora Meier , una joven alemana de 19 años, cambió euros por bolivianos en La Paz esta semana y dijo que le dieron billetes anulados que nadie acepta.

Un comunicado oficial del Banco Central de Bolivia se exhibe en una estación de servicio explicando qué billetes de la Serie B eran válidos el 3 de marzo. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

“Creo que el gobierno debería solucionarlo cuanto antes o intentar cambiar el dinero”, dijo Meier. “No debería ser así, que la gente reciba estos billetes erróneos y no recupere su dinero”.

Algunos economistas están de acuerdo con el banco central y creen que la confusión eventualmente se resolverá.