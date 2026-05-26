Disney modernizó atracciones clásicas y anunció nuevas experiencias para sus parques en Orlando. Foto: EFE.
Disney modernizó atracciones clásicas y anunció nuevas experiencias para sus parques en Orlando. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Los parques de , anunciaron este martes una serie de renovaciones y nuevas propuestas para la temporada de verano, entre ellas la modernización de atracciones emblemáticas como Big Thunder Mountain y el desarrollo de una nueva zona temática inspirada en las culturas latinoamericanas.

Sarah Domenech, gerente de Relaciones Públicas para , señaló que una de las principales intervenciones se realizó en la tradicional atracción Big Thunder Mountain, ubicada en Frontierland, dentro del parque Magic Kingdom.

La ejecutiva explicó que la atracción fue sometida a una “reimaginación completa” que incorporó nuevas escenas y mejoras en los vehículos, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda para los visitantes.

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Big Thunder Mountain, una de las atracciones más representativas del parque desde su inauguración en 1971, reabrió sus puertas el pasado 3 de mayo.

Más actualizaciones en los parques

Otra de las novedades llegará a Tomorrowland con la actualización de Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, inspirada en los personajes de Toy Story.

De acuerdo con Domenech, las mejoras incluyen nuevas pistolas interactivas y desarrollos tecnológicos impulsados por Walt Disney Imagineering para optimizar la experiencia y mejorar la precisión del juego.

“La idea es que todo sea un proceso más cómodo y eficiente para los visitantes, para que puedan tener más puntos en la atracción”, indicó.

Disney modernizó atracciones clásicas y anunció nuevas experiencias para sus parques en Orlando. Foto: EFE.
Disney modernizó atracciones clásicas y anunció nuevas experiencias para sus parques en Orlando. Foto: EFE.

Asimismo, Disney renovó la experiencia audiovisual de ‘Soarin’, la simulación de vuelo sobre distintos paisajes del mundo, que ahora estará centrada en ciudades y escenarios icónicos de Estados Unidos en el marco de la conmemoración por los 250 años del país.

En EPCOT, la atracción Frozen Ever After también recibió mejoras tecnológicas, especialmente en los animatronics de Elsa, que ahora incorporan nuevas expresiones faciales para ofrecer una experiencia más inmersiva.

‘Tropical Americas’ apostará por la representación latina

Uno de los anuncios que ha despertado mayor expectativa entre la comunidad latina es la futura inauguración de ‘Tropical Americas’ en el parque Animal Kingdom.

Esta nueva área temática incluirá “Pueblo Esperanza”, espacio que albergará la primera atracción inspirada en la película ‘Encanto’. Los visitantes podrán recorrer la Casita Madrigal y conocer los milagros del primo Antonio, el personaje con la capacidad de comunicarse con los animales.

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Domenech destacó que el proyecto combinará referencias a la cultura colombiana, a través de ‘Encanto’, y elementos de la cultura mexicana mediante una nueva atracción basada en Indiana Jones.

Esta última propuesta estará ambientada en un templo maya y forma parte de la estrategia de Disney para ampliar la representación cultural dentro de sus parques temáticos.

‘Tropical Americas’ incorporará una atracción inspirada en ‘Encanto’ y otra basada en Indiana Jones. Foto: EFE.
‘Tropical Americas’ incorporará una atracción inspirada en ‘Encanto’ y otra basada en Indiana Jones. Foto: EFE.

La apertura de ‘Tropical Americas’ está prevista para los próximos meses.

Con información de EFE.

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