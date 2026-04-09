Planificar un viaje a Disney World implica revisar el presupuesto una y otra vez. No es un destino barato, incluso para quienes organizan sus vacaciones con cuidado. Aunque la mayoría de los gastos pueden preverse, existen costos “ocultos” que pueden sorprender si no se tienen en cuenta desde el inicio. Uno de los principales es el sistema Lightning Lane, que permite reducir los tiempos de espera en las atracciones.

El medio USA Today señala que, a diferencia del pasado, ya no es gratuito, y su precio varía según el parque y la temporada. En promedio, puede costar entre 15 y 45 dólares por persona al día, lo que puede sumar cientos de dólares adicionales durante toda la estadía.

Otro gasto que muchos olvidan son las propinas. Aunque el plan de comidas de Disney cubre alimentos y snacks, no incluye las propinas para los meseros. Por eso, es importante considerar este detalle en el presupuesto para evitar sorpresas y no dejar de reconocer el servicio recibido.

Servicios como Lightning Lane, propinas y transporte privado pueden aumentar significativamente el presupuesto. (Foto referencial: Pixabay)

También están los artículos que se olvidan al hacer la maleta. Ya sea protector solar, medicamentos o impermeables, todo lo que no lleves tendrás que comprarlo dentro del parque o el hotel, generalmente a un precio más alto. Una buena planificación previa puede ayudarte a evitar este gasto extra.

La comida y las bebidas dentro de Disney World son otro punto importante. Los snacks y cafés pueden parecer pequeños gastos, pero se acumulan rápidamente, especialmente si se consumen a diario. Sin control, este tipo de consumo puede inflar considerablemente el presupuesto total del viaje.

Planificar con anticipación es clave para evitar sorpresas y controlar el gasto. (Foto referencial: Pixabay)

El transporte también puede generar costos inesperados. Aunque Disney ofrece opciones gratuitas como buses o monorriel, no siempre son las más rápidas. Muchos visitantes optan por servicios como Uber o Lyft, que pueden costar entre 15 y 30 dólares por trayecto, incrementando el gasto si se usan con frecuencia.

Finalmente, hay otros gastos que suelen pasar desapercibidos, como el alquiler de cochecitos, casilleros o baterías portátiles para el celular. Además, quedarse más tiempo el último día puede implicar gastar más en comida o almacenamiento de equipaje.

Por eso, analizar cada decisión antes del viaje es clave para evitar que el presupuesto se dispare.