Tal como lo adelantó a Gestión, David Hernández, presidente de la ATU, señaló que su entidad y los concesionarios del Metropolitano se encuentran en la recta final para definir la fecha formal de inicio de la concesión del Metropolitano.

Como se recuerda, este servicio de transporte está desde hace más de 15 años en etapa “preoperativa” por desacuerdos e incumplimientos, tanto del Estado como de los operadores, que evitaron el inicio contractual de la Asociación Público-Privada (APP).

En diálogo con este Diario la semana pasada, Hernández ya había revelado que contaban con un borrador de una adenda estructural para saldar estos inconvenientes. Ahora dio fechas exactas. Aquí los detalles.

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Todo en manos del MEF

Hernández recalcó que hay dos fechas claves en junio para llegar a este hito tan esperado.

La primera es el 9 de dicho mes, ya que ese es el día que han determinado junto a los operadores para resolver los puntos de desacuerdo pendientes antes de derivarlo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cuándo recaería la adenda estructural en manos del ministerio? De acuerdo a Hernández, el 15 de junio máximo. “Ese día enviaríamos la adenda al MEF que se viene trabajando desde hace un año. Ahí se definirá la fecha de inicio de la concesión”, comentó.

Lo que hará el MEF una vez reciba el documento será el proceso conocido como “evaluación conjunta”, que podría culminar en el mejor de los casos en 30 días calendario, de acuerdo al presidente de la ATU.

El MEF será el encargado de dar la fecha exacta de inicio de la operación para el Metropolitano. Pago de laudos perdidos serán claves. Foto: MEF.

En dicha fase, la cartera hará el análisis económico financiero de los acuerdos entre la entidad y los operadores. Al respecto, Hernández recordó que está pendiente, por ejemplo, el pago de una serie de laudos que ganaron los concesionarios por incumplimientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), cuando esta aún se hacía cargo del Metropolitano.

La expectativa de la ATU es poder anunciar la fecha de inicio formal de la concesión en julio. Se respetaría el plazo inicial del contrato (12 años), aunque este podría extenderse, como una forma de reconocer los laudos perdidos, según determine el MEF de acuerdo a la capacidad presupuestal del Estado peruano.

“Se mantendrán las tarifas también. Recordemos que el Metropolitano es una APP autofinanciada. Su inversión se recupera de acuerdo a la operación. Esa condición se mantendrá”, agregó Hernández.

Vendrían mejoras potenciales tras adenda

Con la adenda firmada y el Metropolitano en operación formal, el servicio podría experimentar mejoras, tanto en extensión de su ruta como en capacidad de transporte.

Uno de los puntos clave sería la llamada Ampliación Norte. Precisamente fue Protransporte, ahora ATU, que acordó que se “congelaría” el cómputo del plazo de la concesión hasta que la troncal llegue hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo, hecho que aún no ocurre totalmente.

“Es un sistema que no debe contar solo con la ruta Matellini-Naranjal, la Ampliación Norte debe ser atendida. Son 11 kilómetros adicionales que requieren un modelo de operación distinta”, sostuvo Hernández.

Según el presidente de la ATU, con la adenda en curso, se podrían adquirir finalmente los 60 vehículos para esta extensión hacia Chimpu Ocllo, que se sumarían a los 300 actuales que operan en la troncal, junto a 223 vehículos alimentadores. Los ya existentes podrían renovarse también.

Vehículo termina frente a bus del Metropolitano luego de accidente en Miraflores. Foto: @alvaroarvicente/X

Otra mejora sustancial está referida a la ocurrencia de los accidentes del Metropolitano, que en lo que va del año se han vuelto recurrentes. Sobre ello, Hernández detalló que, además de estar implementando mejoras de las rutas con señalización, están gestionando la adquisición de un sistema “variobarométrico”.

“Lo estamos adquiriendo para ponerlo a disposición de los operadores. El sistema detecta si el conductor hace una flexión hacia una zona que desvía su vista de la ruta, por ejemplo, si es que agarra el celular. Es una medida de seguridad adicional para evitar distracciones”, precisó.

Ello, aclaró Hernández, no libera a los operadores de sanciones extra que aplique la Policía o la propia ATU si se determina que los choques fueron a causa de factores humanos, ajenos a la operatividad de los vehículos o la condición adecuada de la pista.