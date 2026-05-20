La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechaza los rumores difundidos en redes sociales sobre que los conductores del Metropolitano han recibido amenazas de presuntos extorsionadores.

A través de un comunicado, la entidad de transporte precisó que la información es falsa y aclaró que no se ha reportado ningún incidente relacionado con amenazas contra operadores o choferes del servicio troncal y de las rutas alimentadoras.

En el mensaje extorsivo, supuestos integrantes de una organización denominada “Los Gatilleros del Cono Norte” afirmaban tener identificadas las placas y rutas de los conductores, además de exigir pagos mensuales de S/ 400 para evitar ataques.

🚨#ATUInforma | El mensaje de whatsapp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores. pic.twitter.com/hvmsuoYUoo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

PNP responde

La Policía Nacional del Perú (PNP) también se pronunció al respecto e informó que realizó la verificación respectiva con el personal de la ATU, concluyendo que no existe registro de hechos vinculados a dichas amenazas.

No obstante, habilitó efectivos policiales para ejecutar acciones preventivas y labores permanentes de monitoreo para garantizar la seguridad de usuarios, operadores y conductores del transporte pública.

“La Policía Nacional de todos los peruanos exhorta a la población a evitar difundir información no verificada y recomienda informarse a través de los canales oficiales”, subrayó en el comunicado difundido por sus cuentas oficiales.

Finalmente, la ATU invocó a todos los ciudadanos y a los usuarios a no compartir mensajes falsos que puedan generar alarma entre los pasajeros y trabajadores del sistema de transporte público.