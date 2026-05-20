La industria manufacturera peruana mantuvo su tendencia positiva por segundo mes consecutivo y registró un crecimiento de 3.6% en marzo frente al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del subsector fabril primario, que avanzó 11.5% durante el tercer mes del año. En tanto, el subsector no primario reportó un crecimiento de 1.3%, según cifras del Ministerio de la Producción y del INEI.

Dentro del subsector primario destacaron la fabricación de productos de metales preciosos y metales no ferrosos, con un incremento de 28.3%; la elaboración de azúcar (+13%); la refinación de petróleo (+10.7%) y el procesamiento y conservación de carne (+1.8%).

Por el contrario, el procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos fue el único rubro que registró una contracción, al retroceder 18%.

La manufactura peruana registró un crecimiento de 3.6% en marzo, impulsada principalmente por el desempeño del subsector fabril primario. Foto: Andina.

Bienes de capital lideran industria no primaria

En la manufactura no primaria, el mayor dinamismo provino de la producción de bienes de capital, que avanzó 34.9% en marzo. Le siguieron los bienes de consumo, con un crecimiento de 2.1%, y los bienes intermedios, con un avance de 0.5%.

En bienes de capital destacaron la construcción de buques (+54.8%), la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques (+158.7%), maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (+74.1%), maquinaria para exploración minera (+50.5%), motocicletas (+73.8%) y equipos como bombas, compresores, grifos y válvulas (+60.9%).

En el segmento de bienes intermedios sobresalió la fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores y motores, con una expansión de 135,1%. También crecieron las actividades de aserrado y acepilladura de madera (+75.9%), la fabricación de abonos y compuestos nitrogenados (+29.1%), las actividades de impresión (+22.6%) y la producción de cemento, cal y yeso (+20,8%).

Por su parte, en bienes de consumo resaltó la fabricación de joyas de imitación y artículos conexos (+173%), aparatos de uso doméstico (+156.6%), otras manufacturas diversas (+38.1%) y la elaboración de bebidas malteadas y de malta (+30.8%).

Industria acumula avance de 1.8% en el primer trimestre

Con el retroceso de enero (-1.1%) y los resultados positivos de febrero (+2.9%) y marzo (+3.6%), la manufactura peruana acumuló una expansión de 1,8% entre enero y marzo del 2026.

Este desempeño respondió al crecimiento tanto del subsector primario (+3.5%) como del no primario (+1.2%).

En el caso del subsector no primario, el avance trimestral estuvo explicado principalmente por el incremento de la producción de bienes de capital (+18%), seguido de bienes de consumo (+1.2%) y bienes intermedios (+0.5%).