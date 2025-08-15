La industria manufacturera peruana registró un crecimiento de 3.1% en el primer semestre del año, impulsada por mejores condiciones oceanográficas, una mayor demanda interna (+6%) y el repunte de las exportaciones industriales (+22.3%), informó el Ministerio de la Producción. Sin embargo, el ritmo se moderó frente al primer trimestre, cuando alcanzó 6.3%, y se explica principalmente por el empuje de la manufactura primaria.

El Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) advirtió que esta tendencia refleja una dependencia excesiva de sectores ligados a la extracción de recursos. Su presidente, Jesús Salazar Nishi, subrayó que “el gran riesgo es que el aparente buen momento industrial se quede en un espejismo sustentado en la explotación y procesamiento primario, sin generar la transformación productiva que el país necesita”.

Produce redujo recientemente su estimado de crecimiento industrial anual de 4.7% a 3.7%. No obstante, el IDIS proyecta un avance aún menor, de 3.5% en 2025, debido a la desaceleración entre el primer y segundo trimestre, la alta volatilidad de la pesca industrial y la cautela empresarial y familiar frente al inicio de la campaña electoral.

Variación anualizada del PBI Manufacturero total primario y no primario/ Fuente: Produce. Foto: IDIS.

Análisis de cifras

La manufactura primaria aumentó 5.8% en el semestre, jalada por la pesca industrial (+27.5%), con abundante captura de anchoveta y pota, y por la refinación de petróleo (+10.3%), gracias a un mayor nivel de producción nacional. También crecieron los productos cárnicos (+2.6%). En contraste, retrocedieron los metales preciosos y no ferrosos (-6.4%), así como la refinación de azúcar (-8.1%), golpeada por condiciones climáticas adversas y mayor competencia importada.

En el caso de la manufactura no primaria, que concentra tres cuartas partes del sector, el crecimiento fue más débil (2.1%). Hubo dinamismo en muebles (+16.8%), prendas de vestir (+9.4%) y artículos de punto y ganchillo (+21.4%). También destacó la fabricación de bienes de capital (+34.9%) y los servicios industriales (+47.6%). Sin embargo, la contracción de los bienes intermedios (-2.1%) restó impulso, con caídas en estructuras metálicas, cables eléctricos y pinturas.

En junio, la industria en su conjunto registró un avance interanual de 7.3%, con una manufactura primaria que se expandió 14.3% y una no primaria que creció 4.8%.

Para Salazar Nishi, lo urgente es “pasar del rebote coyuntural a una estrategia industrial de largo plazo que diversifique la base productiva, cree empleo formal de calidad y eleve sostenidamente el valor agregado nacional”.