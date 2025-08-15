La comisión de control tendrá acceso a documentos e inventarios para evaluar estos implementos de seguridad.. (Foto: Andina)
La anunció el inicio de un servicio de recopilación de información relacionado con la adquisición, custodia, conservación y uso de chalecos antibalas destinados a la .

La medida forma parte de las acciones de control que realiza la entidad para verificar el manejo adecuado de bienes y recursos en las instituciones públicas.

Mediante el oficio N° 000098-2025-CG/OC0282, remitido al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver, se comunicó que la comisión de control acreditada para este servicio estará conformada por Rubén Harin Casanova García, en calidad de supervisor, y Martín Elías Rejano García, como jefe.

Ellos tendrán a su cargo la recopilación de la información necesaria para evaluar los procesos vinculados a estos implementos de seguridad.

El servicio se enmarca en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la Directiva N° 019-2022-CG/GMPL, que regula la ejecución de este tipo de acciones en las entidades sujetas a control gubernamental.

La precisó que el objetivo es contribuir a los fines del Órgano de Control Institucional (OCI) del , verificando que los chalecos antibalas sean adquiridos, almacenados, conservados y utilizados de manera adecuada, en concordancia con las normas de seguridad y los estándares técnicos vigentes.

En el oficio, la entidad solicitó al Ministerio del Interior brindar las facilidades necesarias para que la comisión pueda realizar su labor, incluyendo el acceso a documentos, inventarios y espacios donde se encuentren almacenados los equipos. De igual forma, se pidió la colaboración de las áreas competentes para garantizar la transparencia y eficacia del proceso de verificación.

