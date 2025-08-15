El ministro del Interior Carlos Malaver se encuentra en Trujillo para verificar el despliegue inmediato de agentes especializados de la Policía Nacional para dar con la ubicación y captura de los autores de la detonación de un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en dicha zona de la región La Libertad.

Se vienen realizando las pesquisas correspondientes, así como el empleo de agentes de inteligencia en puntos estratégicos.

“Se descarta que el móvil sería una extorsión”, dice el Ministerio del Interior en sus redes sociales.

Ante la prensa, el ministro Malaver informó que el atentado a una vivienda en Trujillo se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar espacios para desarrollar actividades como la extorsión y otros delitos conexos.

En ese sentido, anunció que se están emitiendo las disposiciones para que la Policía, al mando del comandante general encargado de la PNP, Óscar Arriola, tomen las acciones inmediatas a través del personal especializado.

Asimismo, el titular del Mininter remarcó que se realizan las coordinaciones correspondientes con el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales con la finalidad de apoyar a los propietarios de los diversos inmuebles y familias afectadas por la explosión.