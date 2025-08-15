“Se descarta que el móvil sería una extorsión”, dice el Ministerio del Interior en sus redes sociales. (Foto: Mininter)
“Se descarta que el móvil sería una extorsión”, dice el Ministerio del Interior en sus redes sociales. (Foto: Mininter)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro del Interior se encuentra en para verificar el despliegue inmediato de agentes especializados de la para dar con la ubicación y captura de los autores de la detonación de un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en dicha zona de la región La Libertad.

Se vienen realizando las pesquisas correspondientes, así como el empleo de agentes de inteligencia en puntos estratégicos.

“Se descarta que el móvil sería una extorsión”, dice el Ministerio del Interior en sus redes sociales.

LEA TAMBIÉN: Ministro Vásquez sobre la Corte IDH: “Limita las medidas drásticas contra la delincuencia”

Ante la prensa, el ministro Malaver informó que el atentado a una vivienda en Trujillo se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar espacios para desarrollar actividades como la extorsión y otros conexos.

En ese sentido, anunció que se están emitiendo las disposiciones para que la Policía, al mando del comandante general encargado de la PNP, Óscar Arriola, tomen las acciones inmediatas a través del personal especializado.

Asimismo, el titular del remarcó que se realizan las coordinaciones correspondientes con el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales con la finalidad de apoyar a los propietarios de los diversos inmuebles y familias afectadas por la explosión.

TE PUEDE INTERESAR

Ex Mininter sobre compra de autos de lujo para PNP: Está contemplada en ley, son vehículos de seguridad
Mininter a favor de imponer el himno nacional en medios: “Hay mucha gente que ni lo sabe”
Policía Nacional afirma los fusiles adquiridos por el MININTER se encuentran operativos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.