La reciente compra de 168 vehículos para altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) —incluyendo ocho camionetas Audi valorizadas en más de S/200,000 cada una— ha suscitado cuestionamientos públicos sobre su pertinencia en medio de un panorama de creciente criminalidad y carencias logísticas en las comisarías.

En diálogo con Cuentas Claras, de Canal N, el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, defendió la legalidad de la operación. “Cada vez que hay una adquisición de vehículos, sale el mismo estribillo. El decreto legislativo 1132 establece en su décimo tercera disposición final la forma y situación que se da para la adquisición de estos vehículos. Es decir, esto es una ley y está contemplada en esa ley” , afirmó.

Consultado sobre si la norma especifica marcas o modelos de alta gama, Rodríguez precisó que las directivas internas de las instituciones castrenses clasifican los vehículos por jerarquías. “Hay directivas que clasifican por categorías los vehículos que van a comprar los generales, los coroneles, los almirantes”, indicó.

Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, defiende la compra de vehículos para altos mandos de la PNP y afirma que está respaldada por ley. Foto: Presidencia/ Archivo.

La polémica aumentó tras declaraciones del exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha, quien aseguró que es la primera vez en 30 años que se establece un “distingo” de este tipo. Rodríguez respondió que “seguramente lo dice porque está desfasado y hace muchos años que está fuera de la institución. A los tenientes generales les compran un vehículo y a los generales otro. Y eso está establecido en la directiva de la propia institución policial, además de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué solamente se menciona a la policía?”.

Sobre el cuestionamiento de que estos gastos se realicen mientras “8,000 vehículos policiales están inoperativos”, según reportes periodísticos, el exministro sostuvo que no son compras comparables. “No se puede comparar la cantidad de efectivos en los grados inferiores con el comando institucional. Por eso es una directiva y por eso es una ley que norma la compra de vehículos. Además, no son regalados. Son vehículos de seguridad que, cuando los oficiales pasan al retiro, tienen prioridad para adquirirlos, aunque no es obligatorio”.

El proceso, registrado en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), alcanzó un valor total de S/17.3 millones. Además de las camionetas Audi (S/1.6 millones en conjunto), se adquirieron 40 Toyota RAV4 para generales (S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para coroneles (S/11.9 millones). Las adjudicaciones fueron otorgadas a las empresas Euroshop y Autoespar, tras la participación de 13 postores.

Mientras tanto, sectores críticos sostienen que, en un escenario de alza en los casos de extorsión, sicariato y robos, el presupuesto destinado a la renovación de la flota para altos mandos podría haberse orientado hacia equipamiento operativo, tecnología e inteligencia policial.