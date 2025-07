En medio del debate por el proyecto de reglamento que regula el uso de los símbolos patrios, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, salió a aclarar que la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional —reconocidos en la Constitución como símbolos de la patria— son de uso libre y no están sujetos a restricciones, incluso en el ámbito comercial.

“Existen los símbolos patrios, que son tres: la bandera, el escudo y el himno. Son los símbolos de la patria y están en la Constitución. Son de uso libre” , subrayó el titular del Ministerio de Defensa, en respuesta a las críticas que surgieron desde sectores empresariales como Gamarra y a las inquietudes de medios de comunicación.

Astudillo explicó que lo que sí tiene restricciones son los emblemas institucionales del Estado, como los de ministerios y otras entidades públicas, que deben ser usados exclusivamente por estas.

Frente a la posibilidad de modificar el reglamento o incluso la ley, el ministro no descartó ajustes. “Estas reuniones con el BCR y los comerciantes de Gamarra nos van a permitir juntos analizar la ley, explicar lo que dice el reglamento y, si llegamos a un caso extremo, podríamos acordar presentar una iniciativa para modificar la ley. Eso le corresponde al Congreso, siempre y cuando no se afecte la finalidad de la norma, que es promover la identidad nacional”, indicó.

Afirmó que el objetivo del gobierno es generar consensos. “Estos símbolos tienen que unirnos, no desunirnos. Por eso es importante una conversación con todos los actores, y esa es la política del gobierno”, sostuvo.

Bandera, escudo e himno nacional son los tres símbolos patrios reconocidos por la Constitución y su uso es libre, recordó el Ministerio de Defensa. Foto: Andina.

El titular de Defensa también fue consultado sobre el malestar generado por no haber consultado previamente con los sectores involucrados. Reconoció que el proceso aún no ha concluido y detalló que tras la conformación de una comisión intersectorial con seis ministerios, actualmente se encuentran en la fase de consultas. “Terminada esta etapa, vamos a invitar incluso a personas que tengan sugerencias para mejorar el trabajo”, dijo.

Las reuniones con gremios empresariales y actores de la sociedad civil se concretarán luego de Fiestas Patrias. “ Una vez que terminen los feriados vamos a convocar a las entidades para tener un diálogo abierto, técnico, y buscar la mejor solución para que el reglamento nos invite a todos a cumplir la ley y a promover la identidad nacional” , aseguró.

Respecto a la propuesta incluida en el reglamento para que los medios de comunicación transmitan el himno nacional , Astudillo fue claro: “No se puede establecer en el reglamento lo que la ley no establece. Eso será revisado y obviamente se tomarán las condiciones del caso. El espíritu es que no se puede obligar, sí se puede promover”.

El ministro exhortó a los medios de comunicación a sumarse voluntariamente a la difusión de los símbolos patrios, destacando que, si bien tienen plena libertad para decidir, el gobierno les solicita su colaboración en este esfuerzo, ya que fortalecer la identidad nacional ayuda a consolidar la unidad entre los peruanos.

Finalmente, reiteró que los comerciantes pueden utilizar los símbolos patrios sin temor a sanciones. “He dicho solo los símbolos patrios. Existen otros que identifican a las instituciones públicas y sí tienen restricciones. Pero el tema comercial puede conversarse y buscar la mejor solución”, expresó.