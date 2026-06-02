La multinacional cuestiona el uso de elementos gráficos similares a su marca. (Foto: AFP)
La multinacional cuestiona el uso de elementos gráficos similares a su marca. (Foto: AFP)
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Sandra Reyes
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En el mercado, las marcas no solo compiten por la preferencia de los consumidores, sino también por proteger su identidad en el ámbito legal. Esta vez, el enfrentamiento llegó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), donde The Coca-Cola Company inició un proceso contra Orquesta Amaya Hnos S.R.L. y un tercero por presunta infracción de marca, al considerar que utilizan signos con elementos gráficos similares a COCA-COLA, lo que —según alega— podría generar asociación indebida o diluir su carácter distintivo, pese a tratarse de rubros distintos. ¿Cómo terminó una orquesta en el radar de Coca-Cola?

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