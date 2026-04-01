Indecopi. (Foto: Indecopi)
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El Indecopi informó que la comisión de su oficina regional en Cajamarca confirmó la sanción contra Scotiabank Perú S.A.A. por no garantizar medidas de seguridad en operaciones con tarjeta de crédito de un cliente.

La resolución determinó que la entidad financiera vulneró el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al

Como consecuencia, se ratificó una multa de 3.78 unidades impositivas tributarias (UIT), luego de que la Comisión desestimara el recurso de apelación presentado por el banco, que no logró demostrar la verificación de la identidad del usuario en los consumos observados.

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Asimismo, la autoridad dispuso medidas correctivas inmediatas. El banco deberá, en un plazo de 15 días hábiles, extornar a la tarjeta del cliente el monto de las operaciones no reconocidas, junto con los intereses, comisiones y penalidades generadas.

También tendrá que rectificar el historial crediticio del afectado ante las centrales de riesgo y asumir los costos del proceso.

Indecopi precisó que la resolución agota la vía administrativa, por lo que su cumplimiento es obligatorio. La Resolución Final N.° 0065-2026/INDECOPI-CAJ puede consultarse en este .

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