La existencia de estos encuentros —registrados en distintos momentos del proceso y conocidos a partir de solicitudes de acceso a la información pública— ha sido incorporada al expediente por una de las partes interesadas, que plantea interrogantes sobre la forma en que se ha conducido la investigación.

En ese contexto, el caso deja de centrarse únicamente en la determinación de la existencia de dumping y abre un segundo nivel de análisis: las condiciones bajo las cuales se desarrolla el procedimiento administrativo.

Este escenario coincide con un cambio en la conducción de la entidad: el presidente ejecutivo del Indecopi, Alberto Villanueva, presentó su carta de renuncia, la cual -supo Gestión tras consultarle a la entidad- aún debe ser aceptada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por lo que continúa en funciones.

Investigación por dumping de alambrón incorpora cuestionamientos por reuniones durante el proceso | Foto: Referencial

El proceso de investigación

La investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambrón de acero hacia el Perú se inició a partir de una solicitud de la empresa Corporación Aceros Arequipa (CAASA), que planteó una posible afectación al mercado local por productor importados, principalmente de origen chino.

A partir de ello, la Comisión de Dumping del Indecopi abrió un procedimiento que incluye la recopilación de información, audiencias y la elaboración de documentos técnicos.

En el marco de este proceso, se dispuso en julio de 2025 la aplicación de derechos antidumping provisionales por un periodo de cuatro meses, los cuales se mantuvieron vigentes hasta el 9 de noviembre de ese año. Concluido dicho plazo, la medida fue dejada sin efecto, en tanto la investigación continúa su curso para la evaluación definitiva del caso.

Hay que precisar que el caso no solo involucra a CAASA como productos nacional. También hay interés -desde el otro frente- de los importadores peruanos de alambrón chino y las empresas chinas que exportan al Perú, quienes están interesados, más bien, en que no se aplique la sobretasa.

Reuniones durante el procedimiento

Dentro de este conjunto de interacciones, el 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual entre el presidente del Indecopi y representantes de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) , en la que también participó un abogado externo vinculado al procedimiento. Según la información institucional, dicho encuentro se realizó a solicitud del gremio. Cabe recordar que Aceros Arequipa forma parte de Alacero, aunque se debe precisar que no participó de la reunión en cuestión.

Posteriormente, el 19 de enero de 2026 se realizó una reunión virtual entre funcionarios de la Secretaría Técnica y representantes vinculados a la parte solicitante, en una etapa posterior a la emisión del documento conocido como hechos esenciales.

Ante esta situación, el 23 de marzo último, Productos de Acero Cassado (Prodac), importador peruano del alambrón chino, presentó un escrito ante la comisión en el que formula observaciones sobre el desarrollo del proceso y plantea solicitudes dentro del expediente.

El cuestionamiento al procedimiento

Según un escrito presentado ante la Comisión de Dumping, al que tuvo acceso Gestión, Prodac plantea observaciones sobre la forma en que se ha desarrollado el procedimiento, con énfasis en las reuniones sostenidas durante el proceso.

La empresa señala en el documento que se habrían dado reuniones entre funcionarios de la Secretaría Técnica y representantes de la parte solicitante, que no fueron comunicadas a las demás partes en el desarrollo del procedimiento.

Según indica, el conocimiento de estos encuentros se produjo recién a partir de una solicitud de acceso a la información pública, lo que, a su criterio, limita la posibilidad de conocer oportunamente las actuaciones vinculadas al caso. No existe evidencia, sostiene, de que dichas reuniones cuenten con un registro verificable —como actas o grabaciones— que permita identificar su contenido o alcance dentro del proceso.

El documento también vincula estas reuniones con distintas fases de la investigación, incluyendo momentos previos a la adopción de medidas provisionales y posteriores a la emisión del documento de hechos esenciales.

En ese contexto, refiere en el documento que la ausencia de información sobre el contenido de estos encuentros impide determinar su alcance dentro del procedimiento.

A partir de estos elementos, Prodac solicitó a la comisión declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer el procedimiento a una etapa anterior.

Adicionalmente, plantea la realización de una audiencia presencial, la ampliación del plazo de la investigación y la regularización del sistema de notificaciones, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la participación de las partes dentro del proceso.

Investigación por dumping de alambrón incorpora cuestionamientos por reuniones durante el proceso | Foto: Referencial

Posición de las partes

A raíz de este documento, Gestión consultó con todas las partes involucradas, para conocer su posición y descargos.

Este diario se contactó, por ejemplo, con Pierino Stucchi, abogado de Prodac, quien -en línea con el documento que pudo acceder Gestión- señaló que el caso plantea serias interrogantes sobre la conducción del procedimiento antidumping.

En particular, consideró que el presidente del Indecopi debe explicar por qué sostuvo esa reunión con el gremio, si se abordo el caso en trámite, y si la comisión o su secretaría fueron informadas de tal reunión.

Stucchi sostuvo que, si la renuncia de Villanueva obedece a estas revelaciones, corresponde que brinde explicaciones sobre lo ocurrido y se someta a una investigación sobre sus actuaciones en relación con el procedimiento en trámite. “La Comisión de Dumping debe decidir el caso del alambrón con la máxima imparcialidad y transparencia”, expreso.

Aunque, hay que mencionar que en la carta de renuncia de Villanueva, se menciona que su salida correspondería exclusivamente a “motivos personales”.

Del otro lado, Alacero señaló a este diario que la reunión con el Indecopi se realizó en el marco de una visita institucional al Perú, que incluyó encuentros con diversas autoridades, gremios y asociaciones.

El gremio precisó que el encuentro no pudo concretarse de manera presencial durante dicha agenda, por lo que se llevó a cabo de forma virtual días después con el presidente ejecutivo de la institución.

Agregó que durante la reunión no se abordaron casos específicos en curso ante la entidad, como las investigaciones antidumping, y que la conversación se mantuvo en un plano general sobre la situación de la industria del acero en la región.

En la misma línea, Aceros Arequipa argumentó a Gestión que la reunión se enmarcó en una agenda institucional más amplia de Alacero en el país, orientada a abordar la problemática del sector a nivel regional. La empresa indicó que no participó en dicho encuentro y que, según lo informado, no se trataron investigaciones de dumping en curso ante el Indecopi, precisando además que el gremio no actuó en su representación.

Posición de Indecopi

Consultado sobre estos hechos, el Indecopi señaló que la reunión con Alacero fue solicitada por el director ejecutivo del gremio y se realizó de manera virtual el 16 de septiembre de 2025, en el marco de las funciones de representación institucional de la presidencia ejecutiva.

Ante lo dicho por Prodac en el documento, Indecopi fue claro en mencionar que en dicho encuentro no participó el secretario técnico ni integrantes de la Comisión de Dumping, y que este fue registrado en la Plataforma de Registro de Visitas en Línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acceso público.

Recalcó, además, que el presidente ha presentado su carta de renuncia, la cual aún debe ser aceptada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidad a la que se encuentra adscrito el Indecopi, por lo que continúa ejerciendo sus funciones con normalidad.

“La presidencia ejecutiva sostiene reuniones con diversos gremios sin intervenir en los procesos seguidos por los órganos resolutivos, los cuales actúan con autonomía”, enfatizó.

En relación con el expediente 025-2024/CDB, añadió que la Secretaría Técnica ha sostenido reuniones tanto con el productor nacional solicitante como con empresas importadoras y un gremio empresarial chino, en el marco de sus facultades de instrucción y conforme al Reglamento Antidumping.

Finalmente, la entidad remarcó que la investigación por presunto dumping en la importación de alambrón de acero de origen chino se encuentra en trámite regular y que la Comisión de Dumping garantiza un debido proceso técnico, basado en la evidencia económica del caso, cuya decisión final se adoptará dentro del plazo legal y conforme a la normativa aplicable.