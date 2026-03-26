Reuniones en proceso antidumping de alambrón abren debate sobre la conducción del caso (Foto: Indecopi)
Reuniones en proceso antidumping de alambrón abren debate sobre la conducción del caso (Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En medio de la investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de alambrón de acero chino, un elemento distinto al análisis técnico ha pasado a formar parte de la discusión: las reuniones sostenidas entre funcionarios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y actores vinculados al sector durante el desarrollo del procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR

¿Industria del acero en amenaza? CAN activa estrategia para salvar 125,000 empleos
Presidente Balcázar apoya crear una superintendencia del consumidor, ¿qué pasará con Indecopi?
Pérdida de paquetes: lo que dice la ley sobre la responsabilidad del courier

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.