Indecopi recordó que la medida respondía a la investigación iniciada en enero de este año por la Comisión, tras una denuncia presentada por la empresa peruana Corporación Aceros Arequipa S.A..
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso suprimir

Como se recuerda, a través de la Resolución N°092-2025/CDB-INDECOPI publicada el 08 de julio de 2025 en el diario oficial El Peruano, la Comisión determinó que dicha medida provisional se aplique por un periodo de cuatro meses, desde el 09 de julio de 2025 hasta el 09 de noviembre de 2025.

Ahora, la institución ha decidido que, a partir del 10 de noviembre de 2025, el alambrón de acero importado de China no estará afecto al pago de la medida antidumping provisional antes mencionada.

Investigación continuará

Indecopi recordó que la medida respondía a la investigación iniciada en enero de este año por la Comisión,

Lo anterior, acusó la empresa, habría afectado de forma importante a la producción nacional. El alambrón, vale decir, es una materia prima para la industria metalmecánica y la construcción.

A pesar de retirar los derechos antidumping por ahora, Indecopi remarcó que el citado procedimiento continua en trámite, siendo que, al término de éste, la Comisión emitirá un pronunciamiento definitivo sobre los aspectos técnicos de la investigación, el cual se dará en el plazo de ley, aunque no precisaron de cuál se trataría en su comunicado oficial.

