El director de Alacero señala que Perú tendría que recordar también que, frente a su fuerte necesidad de infraestructura, no dejará de necesitar acero. (Foto: SIDERPERU).
A inicios de julio, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que aplicaría derechos antidumping provisionales al alambrón de acero que ingresa al Perú desde China. Esta decisión fue producto de una solicitud de las empresas siderúrgicas nacionales. Si bien estas últimas se mostraron conforme con la decisión, desde la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) creen que falta severidad para atender la problemática.

