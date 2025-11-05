La Asociación de Acreedores Laborales y Jubilados de Doe Run Perú (AAL&JDRP) lamentó que el proceso de liquidación de la empresa permanezca paralizado debido a que Indecopi no ha designado aún a un nuevo liquidador, tras la salida de Consultores A-1, cuya actuación cuestionaron.

Los extrabajadores solicitaron revocar a los actuales representantes y realizar elecciones abiertas y presenciales en Lima, Huancayo y La Oroya, con veedores de los organismos competentes.

En esa línea exigieron, através de un comunicado, que Indecopi designe con urgencia un nuevo liquidador, a fin de reactivar el proceso y garantizar el pago justo a todos los extrabajadores. Asimismo, piden una auditoría independiente a la gestión de Consultores A-1.

También solicitaron que los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el propio Indecopi, “asuman su responsabilidad de supervisar y fiscalizar un proceso que califican como “viciado” por años de irregularidades".

Junta de Acreedores convocada por Indecopi

Los acreedores laborales (Asociación de Acreedores Laborales y Jubilados de Doe Run Perú (AAL&JDRP)) expresaron además su preocupación por la próxima Junta de Acreedores convocada por Indecopi, conforme al Boletín Concursal publicado el 24 de octubre de 2025, en la que se abordará, entre otros puntos, la designación del nuevo liquidador de Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación.

La reunión, que se realizará de manera virtual los días 7 y 12 de noviembre de 2025, definirá decisiones clave para el futuro del proceso.

Sin embargo, los extrabajadores cuestionan a los actuales representantes laborales acreditados ante Indecopi.

“Nos preocupa que en esta Junta las decisiones se tomen nuevamente a espaldas de la mayoría. Exigimos que Indecopi garantice la participación legítima de todos los acreedores y no solo de un grupo reducido con intereses particulares”, advirtieron.

La próxima Junta de Acreedores convocada por Indecopi se realizará el 7 y 12 de noviembre. (Foto: César Fajardo/ GEC)

Los acreedores piden además que se verifique la validez de las acreditaciones presentadas y recuerdan que no se ha respetado la Resolución N.º 324-2002-TR, artículo 9, que dispone que la elección de representantes laborales debe realizarse en los diferentes centros de trabajo, garantizando la participación de todos los acreedores.

Se anunciará mesa técnica en el Congreso

De otro lado, la Asociación de Acreedores Laborales y Jubilados de Doe Run Perú (AAL&JDRP) anunció en un comunicado la convocatoria a una mesa técnica en el Congreso de la República, donde se expondrán las principales irregularidades y se pedirá la crear una comisión especial que audite el periodo de liquidación 2022–2025.