Bumeran identificó algunas personalidades arquetípicas, vinculadas al fútbol en el marco del Mundial 2026, dentro de las empresas: arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros. ¿Cómo se identifican los peruanos?

No obstante, revelan que el 50% del talento local se percibe como director técnico, es decir, que organiza al equipo, baja los objetivos y gestiona las crisis, además de conocer a su equipo.

Según el test de personalidad Mundial Laboral, el arquero “ataja los penales” cuando le piden algo de último minuto y también tiene una posición más silenciosa, pero ayuda a prevenir errores.

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Mientras que el defensor brinda estructura y orden para que el equipo siempre esté preparado; en tanto, el mediocampista “es el motor y equilibrio”.

El delantero prefiere el éxito inmediato y se encarga de presentar y realizar las reuniones. Su perfil es más arriesgado, ya que no presta atención a los procesos: le interesa cerrar el objetivo.

De esa manera, el 30% de los peruanos se identifica como mediocampista en su oficina; el 20%, como delantero; pero ninguno como defensor o arquero.

Un estudio de Bumeran muestra que los trabajadores privilegian la coordinación, la resolución de conflictos y el trabajo colaborativo. Foto: referencial / Pixabay

“El talento en Perú menciona que no le gusta la falta de compromiso y el caos en su trabajo. Cuando la incertidumbre amenaza la estabilidad, las personas buscan ponerse en el rol de líderes y así ordenar el juego para que los equipos puedan alcanzar esa meta compartida”, sostiene Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

¿Qué valoran los equipos?

Bumeran detalla que el 45% menciona la posibilidad de crecimiento profesional; el 23%, la estabilidad; el 17%, el buen ambiente laboral; el 9%, la posibilidad de ser creativos; y el 6%, el orden que tienen.

Pero, entre las cosas menos preferidas del trabajo, están la falta de compromiso (31%), el individualismo (18%), el exceso de procesos burocráticos e improvisación (14% cada uno).

Así se desenvuelven los trabajadores

Tala explica que si surge un error en el trabajo, el 58% de los talentos ayudaría a sus compañeros para resolverlo; el 31% analizaría por qué pasó y el 9% dice que no importa y que ataja tiempo.

Respecto a empezar proyectos nuevos, e l 32% se encarga de ayudar a sus colegas; el 27% “arma el plan para meter gol” y el 20% se asegura de no cometer errores.

En caso de conflicto, el 72% se encarga de mediar; el 21%, lo resuelve; el 5%, reconoce que no se mete y el 1%, “defiende a quien nadie defiende”.

Por último, en caso de ser designado capitán, el 41% comenta que le gustaría liderar de manera estratégica: el 37% lo haría dando el ejemplo y seguridad; el 12% uniendo al equipo; el 7% poniéndose el equipo al hombro y el 3% imponiendo respeto y orden.