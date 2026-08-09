Crítico y exigente con su hijo, pero también su pilar más constante: Jorge Messi fue entrenador del ídolo mundial en sus primeros años, acompañante durante sus momentos más difíciles y, posteriormente, su representante.

Era la persona con la que el mundialista solía analizar su rendimiento después de cada partido. “Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre quisiera superarme”, dijo en el 2022 el jugador argentino en una entrevista.

Este sábado, a los 68 años falleció el padre del astro del fútbol, Lionel Messi, en su ciudad natal, Rosario, en Argentina.

Jorge Messi en la vida en Leo

Su presencia estuvo ligada a prácticamente todas las etapas de la carrera del futbolista argentino, desde las canchas de Rosario hasta su consolidación en la élite del fútbol mundial.

Trabajador de la fábrica metalúrgica Acindar, Jorge descubrió el talento de Lionel cuando tenía apenas cuatro años y jugaba en Grandoli, un club barrial ubicado en Rosario. Desde entonces comenzó a acompañarlo a sus entrenamientos y partidos, incluso en medio de las dificultades económicas que atravesaba la familia Messi a finales de los años 90.

Adrián Coria, quien dirigió a Lionel en Newell’s Old Boys y posteriormente volvió a coincidir con él en Barcelona y en la selección argentina, recordó el esfuerzo que hacía Jorge para llevar a su hijo a entrenar con gran esfuerzo.

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Tenían “un Renault 12 que estaba medio hecho pedazos” y a veces Jorge decía que ignoraba si al día siguiente volvería “porque no tenía para la nafta”, contó Coria a la AFP en mayo de 2026.

A las dificultades económicas se sumó el problema de crecimiento que le fue diagnosticado al pequeño futbolista.

Lionel necesitaba un tratamiento costoso para afrontar esta condición, mientras continuaba desarrollándose como jugador. Pese a las diferencias físicas con sus compañeros, Messi tenía claro que quería convertirse en futbolista profesional.

“En ese momento Leo regalaba 40 centímetros de estatura con el resto de sus compañeros y 15 kilos. ¿Sabés lo que es eso para un jugador? Terrible”, señaló Coria. Pero el chico ya sabía lo que quería: ser futbolista, ser el mejor.

Con la promesa de resolver ese problema de crecimiento, la oportunidad llegó en el año 2000. Con apenas 13 años, Lionel dejó Newell’s Old Boys y viajó a España para incorporarse a las divisiones menores del FC Barcelona.

Jorge dejó su trabajo en Rosario para instalarse solo con su hijo en Barcelona, en un período de soledad compartida que ambos evocaron después con la voz quebrada.

Los primeros meses no fueron sencillos. Padre e hijo tuvieron que afrontar prácticamente solos el proceso de adaptación a un nuevo país.

“Yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal”, contó Messi en una entrevista a los 20 años.

“Mi viejo llegó a preguntarme si quería seguir o si nos volvíamos, y yo quise seguir, y él se quedó conmigo”, agregó.

De padre a representante

La relación de Jorge con la carrera profesional de Lionel también cambió con el paso de los años. Insatisfecho con la manera en que algunos intermediarios manejaban los primeros acuerdos de su hijo, asumió personalmente la representación del futbolista.

La relación entre Lionel Messi y su padre Jorge Messi estuvo marcada por el fútbol, el trabajo y la familia. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Desde entonces comenzó a participar en la negociación de contratos, acuerdos comerciales y derechos de imagen. Negoció con dirigentes, editoriales y marcas, y construyó alrededor del futbolista una estructura empresarial que lo acompañó también en el Paris Saint-Germain y en el Inter Miami, y que lo convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

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Jorge también fue una de las personas más cercanas a Lionel en el aspecto deportivo. Messi contó que su padre era particularmente crítico con su rendimiento y que esa exigencia contribuyó a que buscara superarse después de cada partido.

A diferencia de la enorme exposición mediática de su hijo, Jorge mantuvo durante buena parte de su vida un perfil bajo y concedió pocas entrevistas. Su presencia fuera de los estadios y de los grandes acontecimientos deportivos fue discreta, aunque su influencia en la carrera de Lionel fue permanente.

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Su trayectoria como representante también estuvo marcada por una controversia judicial. En 2013, Jorge y Lionel Messi fueron acusados en España de delitos relacionados con el pago de impuestos sobre los derechos de imagen del futbolista mediante sociedades en el extranjero. El caso terminó con sanciones económicas y sin una pena de prisión efectiva.

Durante más de dos décadas acompañó a Lionel en el camino que lo llevó desde un club de barrio de Rosario hasta convertirse en campeón del mundo y una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol.

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Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y tuvo con ella cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Elaborado con Información de AFP.