El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Lavandeira Jr
El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Lavandeira Jr
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Redacción Gestión
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, y se coronó como el ganador de la Copa del Mundo.

, pero sin encontrar el gol en los 90 minutos.

Sin embargo, en el tiempo suplementario, un remate realizado por Ferran Torres, tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams, después de un centro de Pedro Porro, España encontró la oportunidad del gol, el único tanto del encuentro.

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Con este resultado,

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó en las redes sociales a la selección española de fútbol por su victoria en la final del torneo.

“¡Somos campeones del mundo!! ¡Enorme nuestra Selección!”, indicó en su mensaje.

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Sánchez ha presenciado el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas, entre otras autoridades.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español y a los reyes de España al inicio del partido entre España y Argentina.

Elaborado con información de EFE.

Hinchas españoles se reúnen en restaurantes del distrito de San Isidro para ver la final del mundial de futbol 2026. Foto: GEC
Hinchas españoles se reúnen en restaurantes del distrito de San Isidro para ver la final del mundial de futbol 2026. Foto: GEC

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