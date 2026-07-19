España derrotó por 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, jugada en el estadio Metlife de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y se coronó como el ganador de la Copa del Mundo.

El equipo comandado Luis de la Fuente tuvo mayor precisón de balón de principio a fin el encuentro, pero sin encontrar el gol en los 90 minutos.

Sin embargo, en el tiempo suplementario, un remate realizado por Ferran Torres, tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams, después de un centro de Pedro Porro, España encontró la oportunidad del gol, el único tanto del encuentro.

Con este resultado, la selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia luego de 16 años de la primera, en Sudáfrica 2010.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó en las redes sociales a la selección española de fútbol por su victoria en la final del torneo.

“¡Somos campeones del mundo!! ¡Enorme nuestra Selección!”, indicó en su mensaje.

Sánchez ha presenciado el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas, entre otras autoridades.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español y a los reyes de España al inicio del partido entre España y Argentina.

Elaborado con información de EFE.