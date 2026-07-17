Mundial 2026. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Mundial 2026 ha dejado un impacto cercano a los US$ 20,000 millones de dólares en Estados Unidos, según estima Bank of America, mientras la FIFA podría obtener US$ 9,000 millones en ingresos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg Intelligence.

“La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de US$ 40,000 millones, de los que US$ 20,000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades”, declaró Moynihan.

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Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de otro de los anfitriones, México, donde la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de US$ 2,543 millones.

Por otro lado,

La enorme demanda por la final del Mundial 2026 ha disparado el precio de las entradas en el mercado de reventa. (Fuente: América World Cup)
La enorme demanda por la final del Mundial 2026 ha disparado el precio de las entradas en el mercado de reventa. (Fuente: América World Cup)

El informe también previó un impulso a las ventas globales hasta los US$ 80,000 millones “con una proyección de aceleración del gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo”.

A diferencia del Mundial de Catar, la actual Copa del Mundo contó con un récord de 48 países en la competencia, por encima de los 32 anteriores, lo que implicó casi el doble de partidos, 104 en lugar de 64, y una duración de cerca de 40 días.

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Además, el actual campeonato lo realizaron tres países en conjunto, Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 16 ciudades sede, frente a las cinco de Catar.

Mientras que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó una subida interanual de apenas 0.2% en la llegada de viajeros aéreos internacionales en junio, el primer mes del Mundial, con 4.39 millones de llegadas en todo el país.

Con información de EFE

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