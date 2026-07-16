Pollerías esperan una de las jornadas de mayor movimiento del año. (Foto generada con IA)
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Sandra Reyes
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El Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio en Perú, coincidirá este año con la final del Mundial de Fútbol 2026, una combinación que anticipa una de las jornadas de mayor movimiento para el sector gastronómico. Pollerías, restaurantes y servicios de delivery esperan un importante aumento en las ventas y la demanda por ambas celebraciones. Para conocer cómo se moverá el mercado, Gestión conversó con los principales gremios y cadenas de pollerías del país.

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