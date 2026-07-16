La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú) proyectó que las ventas del sector gastronómico crecerán 10% por el Día del Pollo a la Brasa respecto a la edición del 2025, favorecido por su coincidencia con la final del Mundial.. Fredy Gamarra, gerente general del gremio, indicó que las pollerías liderarán el dinamismo de la jornada, seguidas por pizzerías, chifas y restaurantes de comida rápida, por la mayor demanda de reuniones familiares y de amigos.

Por su parte, la Asociación Peruana de Avicultura (APA) estimó que el consumo en los restaurantes aumentará entre 100% y 120% frente a un domingo habitual, un nivel comparable solo con el Día de la Madre. José Vera, director del gremio, precisó que el pollo a la brasa representa el 20% de la producción nacional, equivalente a cerca de 170 millones de los 850 millones de pollos producidos al año. Además, destacó que la producción avícola creció 5% entre enero y junio de 2026, con 17 millones de aves más que en el mismo periodo de 2025.

Delivery ganará protagonismo por los consumidores que verán el partido desde casa. (Foto: Difusión)

Pollerías anticipan un fuerte crecimiento de ventas

Las principales cadenas de pollerías anticipan un domingo excepcional para el negocio. Pardos Chicken proyectó que sus ventas crecerán entre 40% y 45% frente a un domingo habitual por la coincidencia del Día del Pollo a la Brasa con la final del Mundial. Giancarlo Neyra, gerente Corporativo de Negocios y Experiencia de la cadena, señaló que esta será “uno de los principales días del año” y estimó una facturación de entre S/1.1 millones y S/1.2 millones.

En el caso de Tinajas, de Corporación Mendoza, la cadena prevé un crecimiento de entre 15% y 20% por la celebración del Día del Pollo a la Brasa, porcentaje que podría elevarse hasta 25% por el efecto de la final del Mundial. Juan Gabriel Velásquez, jefe de Marketing Corporativo de la empresa, indicó que la venta diaria pasaría de 5,500 a 6,000 pollos en sus 13 locales, impulsada por una mayor permanencia de los clientes durante la transmisión del partido.

Don Tito, por su parte, estimó que sus ventas crecerán cerca de 50% frente a un domingo habitual. Alberto Fiorini, gerente director de la pollería, proyectó además vender 50% más pollos que un domingo regular y 15% más que en el Día del Pollo a la Brasa del año pasado. “La coincidencia de los dos eventos impulsa las reuniones entre familiares y amigos justo a la hora del almuerzo”, destacó.

Ticket promedio crecería por pedidos familiares y consumo adicional. (Foto: Difusión)

Delivery y consumo en salón se disputarán la demanda

Pardos Chicken prevé que el delivery será el canal con mayor dinamismo durante la jornada. La cadena proyecta que los pedidos a domicilio crecerán entre 45% y 50%, por encima del incremento de entre 30% y 35% esperado para el consumo en salón. Giancarlo Neyra explicó que muchas familias optarían por seguir la final del Mundial desde sus hogares, aunque recordó que el delivery ya representa entre 30% y 33% de las ventas totales de la empresa.

En Tinajas, el consumo en salón concentra el 80% de las ventas, mientras que el delivery participa con 12% y creció 13% frente al año pasado. Juan Gabriel Velásquez señaló que la final del Mundial reducirá la rotación de mesas, ya que los clientes permanecerán más tiempo en los restaurantes para ver el partido, pero elevará el consumo durante su permanencia.

Don Tito estima que el 60% de sus ventas corresponderá al consumo en salón y pedidos para llevar, mientras que el 40% provendrá del delivery. Alberto Fio la brasarini sostuvo que muchas familias optarían por reunirse en casa para seguir la final del Mundial, impulsando los pedidos para compartir.

Final del Mundial 2026 impulsará el ticket promedio

En cuanto al ticket promedio, Pardos Chicken espera que registre un incremento durante la jornada, impulsado por una mayor demanda y una mejor experiencia al cliente. Giancarlo Neyra señaló que hoy el consumidor prioriza la rapidez e inmediatez, sin renunciar a la calidad del producto y del servicio.

Para Tinajas, el ticket promedio pasaría de S/120-S/135 a S/140-S/145, un incremento cercano al 10%. Juan Gabriel Velásquez explicó que el aumento responderá al mayor consumo de bebidas y postres durante la final del Mundial. Agregó que el consumidor sigue privilegiando el sabor del pollo, las papas y las cremas, especialmente el ají pollero, además de valorar los insumos peruanos.

Mientras que Don Tito proyecta que el ticket promedio crecerá alrededor de 12%, impulsado por un mayor consumo de bebidas, postres y pedidos familiares. Alberto Fiorini sostuvo que la coincidencia entre el Día del Pollo a la Brasa y la final del Mundial elevará el gasto por pedido al impulsar las reuniones de familiares y amigos.