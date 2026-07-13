En el penúltimo partido contra Egipto, un breve repunte de la demanda en el entretiempo se desvaneció en la segunda mitad, cuando comenzaron a materializarse los mayores temores de los argentinos.
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Agencia Bloomberg
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Una vez que la superestrella del fútbol Lionel Messi recibe el balón, la única energía que consumen los argentinos es para observarlo en sus pantallas.

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