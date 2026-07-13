Las plazas repletas en la fría Buenos Aires, las fiestas para ver los partidos en la nevada Patagonia y los suculentos asados previos a los partidos en las tierras de cultivo de la Pampa están sacando a los argentinos de sus hogares —y alejándolos de sus dispositivos— durante el invierno sudamericano.

Como resultado, la demanda de electricidad se desploma tan pronto como los árbitros dan el silbato inicial a los partidos de Argentina, mucho más que en un día normal, según Cammesa, la administradora de energía del país.

En el penúltimo partido contra Egipto, un breve repunte de la demanda en el entretiempo se desvaneció en la segunda mitad, cuando comenzaron a materializarse los mayores temores de los argentinos. Con una desventaja de 2-0 durante la mayor parte del partido, Messi, de 39 años, se enfrentaba a la posibilidad de que ese fuera su último partido al frente de la selección nacional. A medida que las emociones se intensificaban, los aparatos electrónicos dejaban de funcionar.

This aerial view shows Argentina fans holding an Argentine flag as they celebrate on Corrientes Avenue in Buenos Aires in the early hours of July 12, 2026, after their team won the 2026 FIFA World Cup quarter-final match against Switzerland. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Entonces, el capitán tomó el control del partido: Argentina anotó tres goles en unos vertiginosos 13 minutos, consolidando un clásico mundialista y la grandeza de Messi. La estrella del fútbol marcó uno de los goles él mismo y dio una asistencia en otro.

El entrenador, Lionel Scaloni, conocido por su estoicismo, rompió a llorar tras la remontada, al igual que muchos de sus compatriotas. En los cuartos de final en Kansas City, Messi y la albiceleste superaron a Suiza el sábado por 3 a 1 en el segundo tiempo suplementario. Ahora, deberán enfrentar a Inglaterra en la semifinal este miércoles.

Demanda eléctrica en Argentina cae cuando Messi toma el balón | Demanda se recuperó notablemente durante entretiempo y tras el pitazo final

Sin duda, la inquebrantable dedicación de los argentinos por presenciar la magia de Messi se repite, en cierta medida, en otras redes eléctricas.

Reino Unido lleva años lidiando con los llamados TV pickups durante grandes transmisiones, cuando millones de espectadores se levantan al mismo tiempo para usar otros electrodomésticos, lo que provoca picos en el consumo eléctrico.

Algo similar ocurre con el Super Bowl en Estados Unidos o durante el Ramadán en países de Medio Oriente, cuando muchos hogares preparan alimentos de forma simultánea. Cammesa señaló en varios informes que observó una curva con forma de “W” en partidos anteriores de Argentina, según varios de sus informes.

A medida que la energía eólica y solar representan una proporción cada vez mayor de la generación eléctrica en Argentina —al cierre del año pasado las energías renovables aportaban casi 20%—, gestionar esos picos se ha vuelto más difícil porque la energía que producen depende de las condiciones meteorológicas y la capacidad no siempre está completamente disponible.

Sin embargo, dada la enorme importancia del fútbol para la identidad argentina, Cammesa asegura que se mantiene en máxima alerta antes, durante y después de cada partido.

“Las emociones que nos da un partido de fútbol a los argentinos son inigualables”, dijo Scaloni a la prensa.