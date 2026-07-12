El vino no solo se bebe; se piensa. También se gestiona y se conecta con las economías globales. Lima, consolidada como la capital gastronómica de la región, vuelve a convertirse en el epicentro de la vanguardia vitivinícola. En esta columna analizamos el regreso de una plataforma que redefine cómo entendemos el mercado actual.

Se trata del despegue de una nueva temporada de Argentina Reloaded, una iniciativa que demuestra que el vino contemporáneo exige curaduría, identidad y, sobre todo, una estrecha alianza con la alta cocina internacional.

Los días 20 y 21 de julio de 2026, Lima será el punto de encuentro de este proyecto internacional creado por Paz Levinson y Studio Courtois, que conecta el vino argentino con la alta gastronomía en las principales ciudades del mundo. El ciclo 2026 se abre en Lima para luego continuar en Buenos Aires, Londres y Nueva York, consolidando una red global de encuentros que pone en valor la diversidad y la evolución del vino argentino contemporáneo.

El vínculo con Lima no es nuevo. Fue aquí donde el proyecto comenzó en 2018, con una edición reducida en Central Restaurante. Desde entonces, Argentina Reloaded lleva realizadas 18 ediciones internacionales, posicionándose como una de las plataformas más consistentes en la difusión del vino argentino en contextos gastronómicos de alto nivel.

Una lectura actual del vino argentino

Argentina Reloaded nació con el propósito de presentar el vino argentino en su mejor contexto: en la mesa, en diálogo con la gastronomía y desde una lógica de servicio.

La selección de vinos curada por Paz Levinson propone una mirada precisa sobre la nueva escena del vino argentino: productores con identidad, proyectos de escala humana, diversidad de territorios y una búsqueda cada vez más afinada de frescura, pureza y coherencia.

Lo que se espera es una cena de apertura en uno de los restaurantes más influyentes del mundo: Maido, donde los vinos dialogan con la cocina nikkei contemporánea en un formato íntimo y preciso.

Al día siguiente, un encuentro dirigido a sommeliers, compradores, críticos y profesionales del vino, con conducción de Paz Levinson junto a Florencia Rey, sommelier argentina a cargo del programa de vinos de Maido, y la participación de destacados winemakers argentinos.

Florencia Rey será la anfitriona local de esta edición, recibiendo el proyecto en Lima y aportando su conocimiento del mercado, sensibilidad gastronómica y vínculo con la escena local. Su participación en la masterclass refuerza el diálogo entre Argentina y Perú desde el servicio, la hospitalidad y la mirada contemporánea del vino.

Más de 60 vinos estarán disponibles para degustación en un formato ágil y participativo. Para el cierre, el pop-up propone una noche de disfrute donde los vinos se sirven por copa y el intercambio se da de manera espontánea.

Sobre el proyecto

Argentina Reloaded nació con el propósito de presentar el vino argentino en su mejor contexto: en la mesa, en diálogo con la gastronomía y desde una lógica de servicio.

Paz Levinson nació en Argentina y hoy es una de las sommeliers más influyentes del mundo, su enfoque combina profundidad técnica, sensibilidad gastronómica y una mirada contemporánea sobre el vino.

Mientras el Studio Courtois destaca por sus dedicados proyectos que conectan vino, gastronomía y hospitalidad con públicos globales. Dirigido por Picky Courtois, el estudio trabaja en el desarrollo de narrativas, experiencias y estrategias de posicionamiento internacional.

El vino de la semana no es una etiqueta aislada; es la radiografía de un movimiento. La llegada de Argentina Reloaded a Lima, de la mano de figuras de la talla de Paz Levinson y Florencia Rey, confirma que el consumidor peruano y el sector profesional exigen hoy historias con sustancia y vinos con origen claro. La cita está programada para este 20 y 21 de julio. Es una oportunidad imperdible para entender hacia dónde apuntan las copas en las mesas más influyentes del mundo.