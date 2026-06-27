El vino de la semana.- Para un trotamundos del vino, pisar el Barrio de la Estación, en Haro, La Rioja (España), es lo más cercano a una peregrinación religiosa. Allí, donde el aburrimiento nunca ha tenido cabida, se erige Bodegas Martínez Lacuesta, una casa centenaria fundada en 1895 que custodia el secreto de los auténticos «vinos finos» de Rioja. Sentarse frente a su obra cumbre, el Colección Familia Gran Reserva, no es un ejercicio de cata ordinario; es abrir una cápsula del tiempo.

Este vino representa la cumbre del clasicismo riojano renovado. Está elaborado a partir de viñedos viejos y del ensamblaje histórico de la región: la columna vertebral del Tempranillo, escoltada por la finura aromática del Graciano y el nervio del Mazuelo. Su crianza es un manifiesto de paciencia: pasa cerca de 40 meses descansando en barricas de roble y una larguísima evolución en botella antes de que podamos, por fin, acariciar su corcho.

Allí, donde el aburrimiento nunca ha tenido cabida, se erige Bodegas Martínez Lacuesta, una casa centenaria fundada en 1895 que custodia el secreto de los auténticos «vinos finos» de Rioja.

La anatomía de la copa: fases de una cata sensorial

Al servir este titán en una copa de cristal fino, el espectáculo comienza sin prisa.

Fase visual: Olvídense de los negros opacos y modernos. Muestra un precioso color rojo cereza o picota, de capa media-alta, con ese ribete teja yodado que delata su honorable vejez. Limpio y brillante, luce como un rubí pulido.

Olvídense de los negros opacos y modernos. Muestra un precioso color rojo cereza o picota, de capa media-alta, con ese ribete teja yodado que delata su honorable vejez. Limpio y brillante, luce como un rubí pulido. Fase olfativa: A copa parada se muestra tímido, aristocrático. Pero basta un sutil vaivén del cristal para que estalle la sinfonía terciaria de la barrica artesanal. Emergen notas nítidas de caja de puros, sándalo, cuero viejo y hojas secas de otoño, que luego dan paso a una fruta negra pasificada —higos y ciruelas— envuelta en un fondo de canela, clavo de olor y café tostado. Es un perfume complejo que cambia cada cinco minutos.

A copa parada se muestra tímido, aristocrático. Pero basta un sutil vaivén del cristal para que estalle la sinfonía terciaria de la barrica artesanal. Emergen notas nítidas de caja de puros, sándalo, cuero viejo y hojas secas de otoño, que luego dan paso a una fruta negra pasificada —higos y ciruelas— envuelta en un fondo de canela, clavo de olor y café tostado. Es un perfume complejo que cambia cada cinco minutos. Fase gustativa: Aquí ocurre la magia. Su entrada es pura seda. El ataque es amable, pero inmediatamente despliega una acidez vibrante que asombra para su edad y mantiene el conjunto fresco y ágil. Los taninos están completamente pulidos, integrados de tal forma que se sienten como terciopelo líquido rozando el paladar. Es largo, sápido y deja un retrogusto persistente de regaliz, especias dulces y maderas nobles que acompaña varios minutos después del trago.

La denominación de origen calificada Rioja se divide en tres zonas oficiales: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental (históricamente conocida como Rioja Baja).

El perfil de su origen

"Un vino de esta envergadura intelectual no se puede emparejar con fuegos artificiales vanguardistas que tapen su finura. Exige platos con fondo, cocinados a fuego lento."

La cuna del Rioja: La bodega está asentada en Haro, considerada la capital vitivinícola de la subzona y hogar de las bodegas centenarias más prestigiosas de España.

Influencia climática: Al situarse en la Rioja Alta, sus viñedos reciben una bendita confluencia de climas atlántico y mediterráneo. Las temperaturas son más frescas y la altitud es mayor que en la zona Oriental, lo que otorga a uvas como el Tempranillo una acidez vibrante y una finura excepcional.

Suelo e identidad: Los suelos arcillo-calcáreos de la zona son el secreto detrás de esa elegancia y tremenda capacidad de guarda que define al Colección Familia Gran Reserva.

El maridaje regional: respeto al legado

Un vino de esta envergadura intelectual no se puede emparejar con fuegos artificiales vanguardistas que tapen su finura. Exige platos con fondo, cocinados a fuego lento.

Yo propongo maridarlo con un Rabo de Toro estofado al vino tinto. La melosidad de la carne, colmada de colágeno y cocida pacientemente con verduras, encuentra un eco perfecto en la textura sedosa del Gran Reserva. La acidez impecable del vino corta la densidad del estofado de forma magistral, mientras que los aromas especiados de la salsa de la cocción potencian las notas de roble americano y cuero del vino. Es un maridaje de texturas aterciopeladas y complicidad histórica.

El fenómeno Hinia Blanco Reserva

Como cronista, no puedo dejar de advertir al lector sibarita sobre la última gran revolución de esta bodega. Si bien sus tintos históricos son leyenda, su enólogo Álvaro Martínez (elegido entre los Top 100 Master Winemakers) ha sacudido el mercado internacional con el Hinia Blanco Reserva.

Este monovarietal de Viura ha sido consagrado en Londres como el Mejor Vino de Rioja y Grand Master. Es un blanco monumental que rompe moldes: fermentado parcialmente con sus pieles, ofrece una mineralidad, sapidez y volumen en boca que redefine el potencial de los blancos de guarda españoles. Si tienen la suerte de encontrar una botella, sírvanla junto a un arroz con conchas negras o un ceviche de mero caliente al carbón; la acidez punzante y la estructura del blanco frente a la potencia marina creará un choque eléctrico inolvidable.

El milagro del trasiego por gravedad: una coreografía a la luz de la vela

La cumbre de este romanticismo técnico —si se me permite unir ambos términos— se manifiesta en el ritual del trasiego artesanal por gravedad. Mientras las bodegas industriales utilizan potentes bombas eléctricas que sacuden el vino y aceleran los procesos a costa de su alma, en Martínez Lacuesta se respira un silencio casi sagrado.

Cada seis meses, las barricas del Colección Familia se mueven siguiendo las leyes de la física y el pulso del bodeguero.

La fuerza de la gravedad: el vino fluye con una delicadeza infinita, cayendo por su propio peso de una barrica a otra. Este viaje pausado permite separar las impurezas de forma natural, sin filtros agresivos que lo despojen de su untuosidad y de sus secretos más sutiles.

La iluminación de la vela: el operario permanece en penumbra, sosteniendo una vela encendida justo debajo del chorro que sale del caño de la barrica. El destello de la llama a través del líquido le avisa el instante exacto en que aparecen los primeros sedimentos. Entonces, con la precisión de un cirujano y la sensibilidad de un artista, detiene el flujo.

La respiración del roble: ese contacto milimétrico con el oxígeno, libre de estrés mecánico, permite que el Tempranillo, el Graciano y el Mazuelo se fundan en un abrazo eterno, puliendo sus aristas y preparándose para el largo letargo en botella.

Es una coreografía antigua, un traspaso de vida que se repite desde el siglo XIX. Es el hombre dialogando con el tiempo.

Carpe vinum. Aprovecha el vino.