Hay quienes cocinan. Y hay quienes, sin necesariamente estar todos los días frente al fogón, cocinan algo más grande: una industria. Gabriela (Gaby para los amigos) Kanashiro está en ese segundo grupo. Su trabajo no siempre se ve en el plato, pero sí en lo que ese plato nikkei representa para ella: estándares, articulación, futuro.

De niña veía a sus padres trabajar en el restaurante nikkei familiar, sin saber que ese espacio sería, años después, el eje de su vida. Hoy, es gerente de dos marcas gastronómicas -que son parte del Grupo Wong-, empresaria y una de las voces más activas en la construcción del ecosistema gastronómico peruano.

Su historia también es la de una lista. Una que escribió desde muy joven, con metas que en ese momento parecían lejanas. “Desde niña hice una lista de todas las cosas que quería en mi vida; cosas que ni en ese momento me imaginaba que podían suceder. Todo eso poco a poco lo he ido logrando. Recuerdo que yo rezaba, era muy creyente y le agradecía a Dios por todo lo que me iba a dar. Claro, me he esforzado y he trabajado y esa lista la he ido cumpliendo. He tenido suerte”, cuenta.

Gabriela Kanashiro volvió de Japón con el objetivo de revolucionar los terminales del país con una técnica milenaria.

Kanashiro también ha cofundado conceptos como Omatsu, Hanzo Express y Ramen Ya. Pero su rol va más allá de sus negocios. Hoy es directora de la Asociación Gastronómica Nikkei (AGN) y presidenta del Comité de Restaurantes de AHORA Perú, espacios desde donde impulsa la articulación del sector. Ha celebrado hitos como el reconocimiento de Maido como el mejor restaurante del mundo en 2025, pero también insiste en lo que falta: políticas públicas, inversión y condiciones para crecer.

Ese trabajo —menos visible— tomó fuerza durante la pandemia. Con equipos a su cargo y negocios detenidos, entendió que la única salida era colectiva. “Cuando quieres que algo pase, tienes que hacerlo”, dice. Así empezó a vincularse con actores clave del sector, desde cocineros hasta autoridades. Su rol: conectar.

“Entré en contacto con todo el mundo de la gastronomía. Blanca Chávez, Micha, Gonzalo Valencia, Gaby Fiorini; a todos con los que hoy trabajo porque son directores de Canatur, la unión de gremio de restaurantes. Madeleine Vince, una mujer admirable que estuvo en Cenfotur y fue Viceministra nos ayudó con el protocolo sanitario. Ese es el trabajo que no se ve. Queremos que Perú siga creciendo, que se promueva la inversión privada y que los congresistas y los diferentes ministerios, apoyen en lugar de poner leyes que perjudiquen”, responde.

En paralelo, su mirada técnica se afina. En 2025 viajó a Japón como parte de una delegación vinculada a JICA, donde conoció no solo técnicas, sino también modelos de organización y respeto por el producto. Ahí aprendió también la técnica del ikejime para mantener la frescura del pescado intacta. Ya ha realizado varias demostraciones en diferentes restaurantes, incluso con el representante japonés quien estuvo de visita.

El método —que busca preservar la calidad del pescado y potenciar su umami— ya empieza a abrirse camino. En 2026, Kanashiro ha liderado conversaciones para llevarlo incluso a terminales pesqueros, con un doble impacto: elevar el estándar gastronómico y generar valor para pescadores artesanales.

“La calidad no es solo técnica, es cultura”, resume. “Durante mis días en Japón reflexioné sobre cómo, a través la gastronomía peruana, le podamos dar a nuestros clientes y al mundo la mejor calidad de pescado posible. Las técnicas, el cuidado y el respeto que tienen por el producto es envidiable. Nos falta más cultura del respeto a los productos de mar. Allá los mantienen vivos, y así los despachan a los restaurantes con toda la trazabilidad. Esto, aunque parezca cruel, porque tomas al pescado vivo y, luego, se hace una punción en el cerebro; evita que sufra. Así es la técnica del ikejime al pescado, logra que esté en el esplendor del sabor“, detalla.

Es madre de dos hijas, ambas cercanas a la cocina y a la música. Y es, también, una mujer que se reconoce intensa, competitiva y apasionada. “Cocinar y comer es un acto de amor”, dice.

Quizás por eso su historia no se queda en el éxito individual. Hay una intención clara de construir algo más grande: una industria más sólida, más conectada con sus raíces, pero también más profesional. En Japón existe una palabra para eso: ikigai. Propósito. Kanashiro dice que hoy vive el suyo. Y lo hace, como todo lo demás, sin pausa.